وظائف شاغرة جديدة بالهيئة المصرية للسلامة البحرية.. الشروط والمهام

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن طلب الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأراضي وأصول الهيئة للسلامة والملاحة البحرية، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أهم تفاصيل الإعلان عن الوظيفة الشاغرة بالهيئة، وهي كما يلي:

بيانات الوظيفة المطروحة في الإعلانات

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهة التابع لها: وزارة النقل

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للأراضي وأصول الهيئة التابعة لرئيس الهيئة ، وتختص هذه الوظيفة بإدارة كافة الاعمال التي من شأنها الحفاظ على أراضي وأصول الهيئة وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية الصادرة في هذا الشأن بما يتضمنه ذلك من القيام بمهام الاشراف على الاعمال والتوجيه ومتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المهارات المطلوبة في المرشحين لشغل الوظيفة

المهارات الأساسية: اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية

المهارات الفنية: المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، وما يتصل به من مهارات أساسية مثل استخدام الإنترنت .القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات في الوقت المناسب .

- القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات.

- القدرة على التخطيط ووضع السياسات بما يكفل تحقيق الأهداف المؤسسية .القدرة على التفاوض والاقناع والعرض وامتلاك مهارات الاتصال .

- سنوات الخبرة:

المتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة : قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول ( أ )

المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة: قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة العمل

شروط المتقدمين لشغل الوظيفة

شروط المؤهل: الحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

1- بيان الحالة معتمد مستوفي كافة البيانات الوظيفية كالتالي:

- المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية ( يفضل الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه) تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة.

- الخبرة النوعية والزمنية.

- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها).

- العلاوات التشجيعية .خطابات الشكر والتقدير.

- الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

2ـ بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك

3- بيان المهارات والقدرة المتميزة على التطوير والابتكار والقيادة واتخاذ القرار.

4 - مقترح تطوير الإدارة.

5- سابقة العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو المشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب

6- صورة الرقم القومي + صورة شهادة الميلاد( على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد 8 ملفات (أصل +7صور) مع وضع صورة حديثة مقاس 4Í6 على كل بيان حالة وظيفية داخل الملف)

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/06/29

نهاية الإعلان: 2022/08/01

بيانات الاتصال: يسحب نموذج الطلبات من إدارة شئون الافراد بالإدارة العامة للموارد البشرية تقدم الطلبات مستوفاه باسم اللواء بحري/رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على النموذج المعد لذلك ويسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة باب جمرك ( 1 ) – رأس التين - الإسكندرية في موعد غايته ( شهر) ابتداء من 29/6/2022 وتنتهي في 1/8/2022