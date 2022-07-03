تفاصيل 10 وظائف في السعودية.. من بينها لحديثي التخرج ورواتب تتخطى 45 آلف

طرح موقع «فرصنا» المعني بالوظائف، تفاصيل عدد من الوظائف داخل مصر وخارجها، بعض فرص العمل المتاحة للمصريين في الخارج بعضها يتطلب خبرة كبيرة وأخرى تناسب حديثي التخرج، تستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

وظيفة مدرس انجليزي

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج .

مقر التقديم للعمل لـ الوظيفة: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 .

سنين الخبرة: 4-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25- 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 22- 25 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب لـ الوظيفة: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مصمم دعاية وإعلان

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 5 .

سنين الخبرة: سنتان-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2000 ريال سعودي.

وظيفة مدير لياقة بدنية

اسم الشركة: المعالى جروب للتوظيف.

مقر التقديم للعمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10 .

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس جيد.

الحوافز الإضافية: 2000- 3000 ريال سعودي.

وظيفة مدير مصنع أثاث خشبي

اسم الشركة: روميح ديزاين .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 35- 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مدرس رياضيات

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة محاسب عام

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج .

مقر التقديم للعمل: المهندسين - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس زراعي

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 24- 27 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مدير تصميم معماري

اسم الشركة: HR FreeLancer .

مقر التقديم للعمل: ابو قير - الاسكندرية .

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة - الهندسة المعمارية ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 7000- 9000 ريال سعودي ما يعادل 45 آلف جنيه شهريا.

وظيفة مصمم جرافيك

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 .

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26- 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.