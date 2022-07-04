«س وج».. كل ما تريد معرفته عن الحوار الوطني: دعا إليه السيسي وينطلق غدا

تنطلق غداً أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إذ لاقت الدعوة إلى الحوار استجابة واسعة نذ اللحظة الأولى للإعلان من القوى الوطنية المختلفة، وحازت نسبة رضا وتفاؤل عالية بين المواطنين، وتواصل إدارة الحوار الوطني استعدادها التنظيمية واللوجيستية تمهيداً لانطلاق أولى جلسات الحوار.

ما الجهة التي تدير الحوار الوطني؟

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الأكاديمية الوطنية للتدريب، التي أنشئت بقرار جمهوري في 2017، بالتنسيق مع كل التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصياً، على أن يحضر رئيس الجمهورية هذه جلسات الحوار في مراحلها النهائية.

متي تبدأ أولى جلسات الحوار الوطني؟

أعلنت إدارة الحوار الوطني، انطلاق أولى جلسات الحوار غداً، إذ وجه المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار، الدعوة لعقد جلسته الأولى الثلاثاء الموافق 5 يوليو الجاري، الساعة 1 ظهراً، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

آلية المشاركة في الحوار الوطني؟

وحول آليات المشاركة، أطلقت إدارة الحوار استمارة إلكترونية لتسجيل الرغبات والمقترحات عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، وبلغت حجم استمارات طلب المشاركة 69 ألفاً و530 استمارة، فيما وجهت دعوات للجهات المختلفة والشخصيات العامة والاعتبارية وصل عددها أكثر من 400 دعوة، استهدفت ممثلي المجتمع المصري بكل فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لتوسيع قاعدة المشاركة، لضمان تمثيل جميع الفئات وتحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية والفعالية.

ما الفئات المستهدفة للمشاركة في الحوار الوطني؟

وحددت إدارة الحوار الوطني الفئات المستهدفة في الحوار الوطني، وهي: الأحزاب السياسية «مؤيد، ومعارض، ووسط»، مجتمع مدني وجمعيات أهلية، النخبة السياسية والفكرية، وصحفيين، وإعلاميين، وفنانين، ومثقفين، وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، والقوى الطبيعية «شيوخ وعواقل المحافظات الحدودية ـ والصعيد ـ والنوبة»، والمجالس القومية المتخصصة لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وممثلي الأزهر والكنيسة، والشخصيات الحقوقية والمعارضة، والمراكز البحثية والجامعات، النقابات، وأصحاب المعاشات وعمل وفلاحين، والشباب، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة.

لاقت الدعوة للحوار الوطني تفاعلاً واسعاً.. فما هي نسب التفاعل؟

رصدت إدارة الحوار الوطني مستويات الاستجابة للدعوة بين القوى السياسية، ووصلت نسبة الاستجابة والتأييد التام -وفقا لإدارة الحوار بعد توجيه الدعوات- إلى نسبة 96%، فيما مثلت نسبة الـ4% استجابة للدعوة مع آراء حول ضمانات الحوار، مشيرة إلى استبعاد ردود الفعل المحايدة المتمثلة في نشر الأخبار أو التقارير الإعلامية دون إبداء تعليق، كما تفوقت النظرة الإيجابية للحوار الوطني بنسبة كبيرة، وصلت إلى 86% في مقابل 14% فقط نظرة سلبية، كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، نسب تفاعلات غير مسبوقة عبر المنصات المختلفة، بشأن الحوار الذي احتل صدارة قائمة «الأكثر تفاعلاً» على «فيسبوك، وتويتر، وتيك توك» لعدة أيام، بعد انطلاق دعوة الرئيس، كما ظهر الحوار الوطني، كإحدى الكلمات الأكثر بحثا، وفقا لمؤشرات موقع جوجل.

أعلنت إدارة الحوار الوطني التشكيل الكامل لمجلس أمنائه.. فما هو التشكيل؟

بناءً على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام ضياء رشوان، بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، فقد انتهى هذا التشاور الذي استغرق نحو 20 يوماً، إلى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضواً، وهم أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، وأميرة صابر عضو مجلس النواب، وجمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، وجودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وريهام باهي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، وسمير مرقص الباحث والكاتب السياسي، وطلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعبدالعظيم حماد الكاتب الصحفي، وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي، وعمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، فاطمة السيد أحمد الكاتبة الصحفية، فاطمة خفاجي منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، وكمال زايد رجل الأعمال، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومحمد سلماوي، الأديب والكاتب الصحفي، ومحمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ومحمود علم الدين أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، ونجاد البرعي المحامي الحقوقي، وهاني سري الدين أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.

ما هي أولى مهام منسق الحوار الوطني؟

وأوضحت إدارة الحوار الوطني، أنَّ أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية، وكل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي كل الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، من 15 عضوًا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات، وفقًا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم الوطن، إذ اختارت الإدارة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، منسقًا عامًا للحوار الوطني، إضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني.

فتحت إدارة الحوار الوطني باب التسجيل في الحوار الوطني؟ ما هو رابط التسجيل؟

جرى فتح باب التسجيل للمشاركة في الحوار الوطني، على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، من خلال استمارة التقديم للمشاركة في الحوار الوطني، وذلك في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب، الذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كل تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ويمكن التقديم للمشاركة في الحوار الوطني، من خلال كتابة البيانات المطلوبة باستمارة التقديم من خلال الضغط هنــــــا.

الحوار الوطني لجميع القوى السياسية باستثناء فصيل واحد فقط.. فما هو؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين: «أطلقنا الحوار الوطني لمشاركة القوى السياسية والمفكرين والمثقفين باستثناء فصيل واحد فقط»، وهو جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى سبب عدم دعوة الإخوان للحوار الوطني: «طالما قاتلت يبقى الأرضية الوطنية المشتركة اللي بتجمعنا في الحوار والنقاش مش موجودة، يبقى أنا بتكلم في حوار وإنت بتتكلم في قتل».

وكانت إدارة الحوار الوطني أكّدت الأمر نفسه، إذ أوضحت أنَّ كل القوى الوطنية مرحب بمشاركتها في الحوار الوطني، باستثناء التنظيمات التي تورطت في قضايا عنف وإرهاب وأراقت دماء المصريين.