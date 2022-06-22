جامعة جنوب الوادي تنجح في محو أمية 7103 مواطنين خلال 3 أشهر

صرح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بأن الجامعة حصلت على المركز السابع على مستوى الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية خلال دورة أبريل 2022 بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بعد نجاحها في محو أمية 7103 مواطنين.

جاء ذلك وفقا للتقرير الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول جهود الجامعات في مواجهة الأمية كواحدة من أهم ملامح المشاركة المجتمعية للجامعات، وذلك في إطار المشروع القومي للقضاء على الأمية في مصر بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وفِي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمحو أمية المواطنين في قرى الريف المصري.

نماذج مضيئة وإنجازات ملحوظة

وأفاد التقرير بنجاح الجامعات المصرية في تقديم نماذج مضيئة وتحقيق إنجازات ملحوظة في مواجهة مشكلة الأمية، وذلك خلال دورة أبريل 2022، وشملت نجاح جامعة جنوب الوادي في محو أمية 7103 مواطنين.

كما أوضح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، أن هذا النجاح يأتي ثمرة التعاون الجاد بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار لمحو أمية المواطنين، كما يأتي تأكيدا لمواصلة جهود الجامعة واستمرارا لمسيرتها نحو المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية الذي بدأته منذ عام 2014 وفِي إطار تفعيل دورها في التنمية المستدامة.

مواجهة تحدي الأمية

كما أشار الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تفعيل دور الجامعة الحيوي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستثمار طاقاتها البشرية والمادية المتميزة التي يستفاد منها في مواجهة تحدي الأمية، وأن الجامعة برئاسة الدكتور يوسف غرباوي حريصة على دعم رؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة متكاملة للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية تأكيدا لدور الجامعة في نشر العلم والمعرفة والتنوير ومواجهة الأمية وما يترتب عليها من مخاطر وتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع.

كما أضاف نائب رئيس الجامعة بأن هذا الإنجاز جاء نتيجة اتباع مجموعة من الإجراءات التنفيذية والتي من أهمها تفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار، والمتابعة الدورية مع شركاء الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية.

وتابع: بالإضافة إلى عقد الندوات التربوية والتثقيفية التوعوية داخل الجامعة وخارجها والمشاركة في القوافل الشاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يوجهها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لأهالي قرى صعيد مصر في مختلف المناطق وبخاصة العشوائية والمهمشة في المجتمع المحيط بالجامعة، وتقديم حوافز للطلاب المتميزين المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية من أجل تحفيزهم لمواصلة الجهود لتحرير المواطنين من الأمية.