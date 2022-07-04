مصادر: سعيد الأرتيست يحسم ترشحه لرئاسة «الموسيقيين» خلال ساعات

طالب عدد كبير من الموسيقين، عازف الإيقاع سعيد الأرتيسيت، بالترشح على منصب نقيب المهن الموسيقية، بعد تقديم الفنان هاني شاكر استقالته رسميا أمس إلى مجلس إدارة النقابة، على خلفية أحداث المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة للصلح بين الأرتيست وحسن شاكوش.

سعيد الأرتيست يحسم ترشيحة لرئاسة «الموسيقيين» خلال ساعات

وقال مصدر مقرب من سعيد الأرتيست، إنّه تلقي مكلمات كثيرة من الموسيقيين، طالبته بالتفكير في الترشيح لرئاسة نقابة المهن الموسيقية، وتابعت المصادر أنّ الأخير بدأ يفكر في الأمر بالفعل، وسيحسم أمره خلال الساعات القليلة الماضية.

نادر حمدي: سعيد الأرتيست الأصلح لـ«الموسيقيين»

وكان الفنان نادر حمدي، كشف عن أماله بترشح سعيد الأرتيست لرئاسة النقابة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» قائلا: «عازف الإيقاع سعيد الأرتيست هو الأصلح حاليًا لقيادة نقابة المهن الموسيقية، وذلك لأنه يتمتع بشعبية كبيرة داخل الجمعية العمومية، وجميع الموسيقيين تجمعهم به علاقة حب كبيرة، ورأينا كيف وقف للدفاع عن عازفي الإيقاع».

وفي سياق آخر، يتوافد عشرات الموسيقيين إلى مقر النقابة خلال ساعات، كنوعٍ من الضغط على الفنان هاني شاكر، النقيب السابق، للتراجع عن استقالته التي تقدم بها رسميًا مساء أمس الأحد.

التحقيق في واقعة الاشتباك بالمؤتمر الصحفي

كما كشف مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية، عن أنّ استقالة هاني شاكر نقيب الموسيقيين نهائية ولا رجعة فيها، خاصة أنّها المرة الأولي التي يتقدم فيها باستقالة رسمية مكتوبة، عكس ما حدث في المرات السابقة.