طبول الحرب تدق بين أوكرانيا وبيلاروسيا.. ولوكاشينكو: يخططون لضربنا

تتواصل تطورات حرب روسية وأوكرانيا، التي جاء أبرزها خلال الساعات الماضية حديث الرئيس البيلاروسي عن مخطط أوكراني لضرب أهداف داخل بيلاروسيا، إذ أن كييف ترى أنَّ مينسك شريكة لموسكو في الحرب ضدها التي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف 5 مواقع عسكرية أوكرانية.

آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. تفاصيل الاتهام البيلاروسي لكييف

وذكرت وكالة أنباء «رويترز» في إطار تغطيتها لآخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا أنَّ رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، قال إنَّ أوكرانيا حاولت ضرب منشآت عسكرية في الأراضي البيلاروسية، قبل 3 أيام.

وقالت رويترز إنَّ «لوكاشينكو» لم يقدم أي أدلة، مدعيًا أنَّ أوكرانيا تحاول استفزاز بيلاروسيا لكن بلاده لا تخطط للتدخل في النزاع، بحسب وكالة أنباء «بليتا» الحكومية.

ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، يخشى مراقبون من فتح جبهة قتال على الحدود البيلاروسية الأوكرانية، وسط اتهامات لمينسك بالتواطؤ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد كييف في ظل العلاقة الكبيرة التي تجمعه مع لوكاشينكو.

مقتل 3 أشخاص وتدمير عدة منازل وشقق سكنية في بيلجورود

وفي نفس السياق، قال فياتيسلاف جلادكوف حاكم مدينة بيلجورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، اليوم، إنَّ 3 أشخاص علي الأقل لقوا مصرعهم وألحقت أضرار بعشرات المباني السكنية.

وذكر تحديدًا أنَّه تمّ تدمير 11 شقة سكنية و39 منزلًا سكنية خاصًا، ومنهم 5 منازل دمروا بالكامل، مضيفًا أنَّه يتمّ التحقيق في أسباب الحادث.

محاصرة القوات الروسية لمدينة ليسيتشانسك الأوكرانية

وضمن تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، رفض الجيش الأوكراني حصار روسيا لمدينة ليسيتشانسك الشرقية الرئيسية، وقال المتحدث باسم الحرس الوطني الأوكراني، رسلان موزيتشوك، إنّض القتال يدور حول حدود المدينة، لكن لا تزال أوكرانيا مسيطرة عليها.

وعرضت وسائل الإعلام الروسية مقاطع فيديو لجنود الخدمة العسكرية وهي تستعرض شوارع ليسيتشانسك وهي تلوح بالأعلام وتهتف.

وتقول المخابرات البريطانية إنَّ القوات الروسية تواصل تحقيق «تقدم طفيف» في ليسيتشانسك وسط استمرار الضربات الجوية والمدفعية، وفقا لأحدث تقرير لوزارة الدفاع البريطانية.

روسيا تعلن تدمير 5 مواقع قيادة للجيش الأوكراني

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنَّ قواتها دمرت 5 مواقع قيادة للجيش الأوكراني في دونباس وفي منطقة ميكولايف. ونقل عن الوزارة قولها إن 3 مواقع لمخزون الأسلحة دمرت أيضا في منطقة زابوريجيا.

فيما قالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إنَّ عمال الإنقاذ عثروا علي ما يصل إلي 29 شظية وسط أنقاض الضربات الصاروخية الروسية علي مركز تجاري في مدينة كريمشنوك الأوكرانية.

وقال المسؤولون إنَّ 19 شخصًا علي الأقل قتلوا يوم الاثنين الماضي بعد أن أصاب صاروخان روسيان من طراز X-22 مركز تجاريا مزدحما في كريمنشوك.