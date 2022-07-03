روسيا تسيطر على 3 مناطق مهمة في أوكرانيا بعد 4 أشهر من الحرب

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، نجح الجيش الروسي في السيطرة على 3 مناطق مهمة بأوكرانيا تخدم خطتها لإحكام قبضتها على البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي يحكم قبضته على 20% من أوكرانيا حاليا.

المناطق الخاضعة للجيش الروسي في أوكرانيا

وأعلن الجيش الروسى اليوم، سيطرته على منطقة لوجانسك؛ إثر نجاحه في تحرير مدينة ليسيشانسك، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في لوجانسك.

منطقة لوجانسك في إقليم دونباس شرق أوكرانيا

والسيطرة على لوجانسك خطوة مهمة في تنفيذ خطة روسيا للسيطرة على شرق أوكرانيا، المتمثل في إقليم دونباس، الذي يتكون من منطقتي لوجانسك ودونيتسك.

مدينة خاركيف

وسيطرت القوات الروسية على المناطق الشرقية من مدينة خاركيف ثانٍ أكبر المدن الأوكرانية.

ورغم التقدم البطيء نحو قلب خاركيف، فإن روسيا تستهدف بعد السيطرة على لوجانسك دخول قواتها إلى قلب المدينة.

وتستهدف روسيا السيطرة على جنوب أوكرانيا وهاجمت بالفعل مدينة أوديسا وموانئها، كما سيطرت على مدينة خيرسون الصناعية، وتمت الهجمات من شبه جزيرة القرم الجنوبية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، إغلاق 4 موانئ على البحر الأسود وبحر أزوف استولت عليها القوات الروسية، موضحة أن موانئ ماريوبول وبرديانسك وسكادوفسك المطلة على بحر أزوف وميناء خيرسون المطل على البحر الأسود تم إغلاقها لحين استعادة السيطرة عليها وفقا لشبكة سكاى نيوز.

ويشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت في 24 فبراير الماضي، وتستهدف روسيا خلال الحرب المناطق التي تساعد على شل الاقتصاد الأوكراني.