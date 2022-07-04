التعليم: 215 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

يتساءل العديد من طلاب الدبلومات الفنية لجميع التخصصات، على مؤشر البحث جوجل، عن موعد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، وذلك بعد إعلان نتيجة الدور الأول 2022 واعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

34 ألف طالب راسب في امتحانات الدبلومات الفنية

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، موعد امتحانات الدور الثاني 2022 للدبلومات الفنية لجميع التخصصات «زراعي- صناعي - تجاري - فندقي» بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، موضحاً أنها ستبدأ يوم 30 يوليو الجاري.

وقال نائب وزير التعليم، إن إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني 215 ألف و572 طالب وطالبة بنسبة 27.31%، أما إجمالي الطلاب الراسبون للإعادة بلغ عددهم 34 ألف و204 طالب وطالبة بنسبة 4.33%.

نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2022

- بلغ عدد الطلاب الذين حضروا الامتحان في نظام الخمس سنوات 18757 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 80.84%.

- بلغ عدد الطلاب الذين حضروا الامتحان في نظام الثلاث سنوات 662036 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 69.35% بانخفاض مقداره 0.87 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات التعليم والتدريب المزدوج، حضر 18792 طالبا بنسبة نجاح 85.02% بانخفاض مقداره 0.44 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات، حضر 21298 طالبا ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.36% (لأول مرة بمشاركة ممثلي سوق العمل في عملية التقييم).

- بلغ عدد الطلاب الذين حضروا الامتحان في نظام الثلاث سنوات تكنولوجيا التطبيقية 1312 طالبا (3 شهادات) بنسبة نجاح 70.73%.

- بلغ عدد الطلاب الذين حضروا الامتحان في نظام الإعداد المهني نظام الثلاث سنوات 67156 طالبا بنسبة نجاح 44.61%.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 4973 طالبا بنسبة نجاح 85.46% بانخفاض مقداره 2.48% عن العام السابق.