نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس.. ظهرت أون لاين

بعد انتهاء ماراثون امتحانات الدلومات الفنية، وإعلان وزير التعليم الدكتور طارق شوقي اعتماد النتيجة وإتاحتها للطلاب عبر موقع بوابة «التعليم الفني» إلكترونيًا، ترتفع معدلات البحث عبر المحركات العالمية «جوجل» عن رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس لتحديد خطواتهم التالية.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية الخدمية في مجال أخبار التعليم، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وفق المعلن من وزارة التربية والتعليم، في السطور التالية:

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

وحتى يتمكن طلاب الصفوف الأخيرة من الدبلومات الفنية من الاستعلام عن النتيجة، فقد أتاحت وزارة التربية والتعليم النتيجة إلكترونيًا عبر موفع بوابة التعليم الفني التابع للوزارة ويمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

حتى يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس من خلال اتباع بعض التعليمات البسيطة التي تتلخص في الآتي:

البحث عبر الإنترنت أو الدخول على بوابة التعليم الفني من هنــا، واختيار نتيجة الدبومات الفنية.

يجب بعدها اختيار الصف الدراسي، ثم نوع الدبلومات الفنية وفي تلك الحالة ستكون «الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي».

ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وأخيرًا الضغط على النتيجة ، لتظهر بعدها نتيجة الطالب.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أنها قد وفرت عدد من المنصات التعليمية والقنوات الخاصة بعرض فيديوهات تعليمية للمناهج التعليم الفني ومنصات الدروس الاونلاين، بالإضافة إلي انشاء وتفعيل منتديات قطاع التعليم الفني، والتي تقوم بتوفير بعض الروابط لشرح الدروس والتواصل مع الطلاب بشكل دائم.