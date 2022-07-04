الكليات والمعاهد التي تقبل الحاصلين على دبلوم تجارة 2022.. تعرف عليها

أقرّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد تنسيق القبول لطلاب الدبلومات الفنية 2022، وفق قواعد تنسيق العام الماضي، ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن الكليات والمعاهد التي تقبل الحاصلين على دبلوم تجارة 2022 للعام الجامعي الجديد، بعد أن كشفت مؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية عن ارتفاع نسب النجاح.

الكليات والمعاهد التي تقبل من دبلوم تجارة 2022

ووفقًا للقرار الوزاري بشأن قواعد تنسيق القبول 2022، فإن الكليات والمعاهد التي تقبل الحاصلين على دبلوم تجارة 2022 ، تتمثل في الآتي :

- كليات التربية.

- كليات التجارة.

- معهد فني صحي جنوب الوادي.

- معهد فني صحي الإسكندرية.

- كليات السياحة والفنادق.

- المعاهد الفنية الصحية.

- المعاهد العليا للدراسات النوعية.

- المعاهد العليا للدراسات والحاسبات الآلية.

- كلية التجارة انتساب موجه بمحافظة دمياط.

- معهد تكنولوجيا الإدارة بورسعيد.

- معاهد السياحة والفنادق.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

- معهد فني صحي الزقازيق.

- معهد فني صحي المنصورة.

- المعاهد الفنية التجارية.

- كليات السياحة والفنادق.

- معهد فني صحي طنطا.

- المعاهد العليا للدراسات التعاونية.

- المعهد العالي للدراسات المتطورة.

تنسيق الجامعات 2022

- معهد الدلتا العالي للحاسبات.

- معاهد نظم المعلومات.

- معاهد الفراعنة العالي.

- الجامعة العمالية وفروعها.

- معاهد السكرتارية.

- معاهد طيبة العالي لنظم المعلومات الإدارية.

- معهد القاهرة الجديدة للحاسب.

- معاهد اللغات والترجمة.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق.

- المعهد العالي لنظم المعلومات.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

- معاهد العلوم الإدارية.

- معهد الوادي للعلوم الإدارية.

- المعهد العالي للدراسات المتطورة.

- معاهد طيبة العالي للنظم والمعلومات.

- معاهد الألسن.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

- معهد طيبة العالي.

- المعهد العالي للحاسب الآلي.

- معهد العبور العالي بلبيس الشرقية.

- المعهد العالي للحاسبات.