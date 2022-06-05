مستريح أسوان.. محكمة قنا الاقتصادية تؤيد التحفظ على أموال 6 متهمين جدد

أيدت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم الأحد، قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وأملاك 6 مستريحين من محافظة أسوان، بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين في أكثر من 500 مليون جنيه، وجاء هذا بعد التحفظ على أموال مستريح أسوان الأشهر مصطفى البنك، نهاية الشهر الماضي.

عقدت الجلسة الخاصة بـ مستريح أسوان وآخرين، برئاسة المستشار مصطفى عبدالعال، وعضوية المستشار أسامة الكامل، والمستشار محمد غنيم، وسكرتير جلسة مؤمن بدر بحضور أيمن قمر الدولة أمين عام محكمة قنا الاقتصادية.

مستريح أسوان.. 6 متهمين استولوا على الملايين

وكان قد أصدر النائب العام قرارًا على 9 أشخاص متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين في أسوان بمنع التصرف في ممتلكاتهم في القضايا المعروفة باسم مستريح أسوان.

وتضمنت القائمة كلا من: «أحمد بدري عبدالنعيم بدري ووالديه، في قرار المنع الذي يحمل رقم 77 لعام 2022 أوامر تحفظ، بالقضية رقم 5820 لعام 2022 إداري مركز إدفو، والمقيدة برقم 77 لعام 2022 حصر رأي استئناف قنا».

كما تضمنت قائمة المتهمين الذين عرضوا أمام محكمة قنا الاقتصادية ، «محمد أحمد جبر الله، مؤقتًا، بقرار المنع رقم 81 لعام 2022 أوامر تحفظ، في القضية رقم 5807 لعام 2022 إداري إدفو، والمقيدة برقم 73 لعام 2022 حصر أخذ رأي استئناف قنا، وذلك لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين في أسوان 175.

كما شمل القرار، «عبدالطاهر عبدالرازق عبدالطاهر، وأفراد أسرته بمنعهم بالتصرف في ممتلكاتهم الشخصية في القرار رقم 82 لعام 2022 أوامر تحفظ، في القضية رقم 2234 لعام 2022 إداري كومبو والمقيدة برقم 77 لعام 2022 حصر».

ومنع «محمد أمين أبوزيد وزوجته من التصرف في ممتلكاتهم الشخصية في القرار رقم 78 لعام 2022 أوامر تحفظ، في القضية رقم 5827 لعام 2022 إداري مركز إدفو، والمقيدة برقم 46 لعام 2022».

وكذلك كلا من «عيد سايح منصور وزوجته تم تأييد قرار التحفظ على أموالهما أيضًا في القرار رقم 79 لعام 2022 أوامر تحفظ، بالقضية رقم 5817 لعام 2022 إداري مركز إدفو والمقيدة برقم 66 لعام 2022».

و محمد فتحي نجار محمد، وعدد من أفراد أسرته بمنعهم في التصرف بممتلكاتهم الشخصية في القرار رقم 80 لعام 2022 بالقضية رقم 992 لعام 2022 جنح مركز أسوان، والمقيدة برقم 75 لعام 2022 .

مستريح أسوان مصطفى البنك

وكانت محكمة قنا الاقتصادية نهاية الشهر الماضي تحفظت على أموال مصطفى البنك مستريح أسوان و6 آخرين.