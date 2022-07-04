الكشف على 1135 مواطنا خلال يومين في قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، التي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».

إجراء موجات فوق صوتية لـ50 حالة

وتبين من التقرير، الذي أعده وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية باها مركز بني سويف، مكونة من 6 عيادات في 6 تخصصات: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، وضمن إجراءات وقائية، أنه تم الكشف على 1135 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى 12 حالة تحليل بمعمل دم، و21 حالة معمل طفيليات، وإجراء 4 حالات الأشعة، واستصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة دولة وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وإجراء موجات فوق صوتية لـ 50 حالة.

ندوات توعوية لمجابهة الأمراض

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف والتوعية الصحية حضرها 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من: فيروس كورونا المستجد، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، الزواج المبكر، وأضرار ختان الإناث، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.