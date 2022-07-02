خدمات علاجية مجانية لـ60 ألف مواطن خلال 50 قافلة طبية بسوهاج

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج اليوم، أن القوافل الطبية التي تم تنظيمها في مختلف القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خلال النصف الأول من عام 2022 الجاري، بلغ عددها نحو 50 قافلة، قامت بالكشف الطبي وقدمت خدمات علاجية لما يزيد على 60 ألف مواطن.

«النجار»: تقديم العلاج لـ60 ألف مواطن

وقال الدكتور سامى النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على أكثر من 60 ألف مواطن، من خلال 50 قافلة طبية، استهدفت 39 قرية من ضمن القرى الأكثر احتياجاً لتلك الخدمات بمختلف مراكز المحافظة.

أهداف مبادرة «حياة كريمة»

يأتي تنفيذ تلك القوافل ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي من أهم أهدافها التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية.

تخصصات القوافل الطبية

ومن جانبها، أشارت الدكتورة كريمة حامد، وكيل مديرية الصحة في محافظة سوهاج، إلى أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية، وتشمل الباطنة والأطفال وأنف وأذن وعظام وجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية ونساء وولادة وتنظيم الأسرة ومسالك ومخ وأعصاب، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، كما تم تزويدها بصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، وأكدت أن جميع الخدمات المقدمة بالمجان.

وأضافت الدكتورة سحر عواجة، مدير إدارة القوافل بمديرية الصحة، أنه تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية للمستشفيات الحكومية المختصة، كما أشارت إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي، بجانب الخدمات الطبية العلاجية بكل قافلة، ونشر الوعي الصحي بين أهل تلك القرى، ونوهت إلى أنه يتم مراعاة وتطبيق الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى خلال تنفيذ القوافل الطبية.