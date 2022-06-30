الكشف على 1442 مريضاً ‏في قافلة طيبة على مدار يومين بالدقهلية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية قافلة طيبة علاجية استمرت على مدار يومين بقرية «55 أبو ماضي»، مركز بلقاس، تمكنت خلالها من توقيع الكشف على 1442 مريضاً، وذلك استمراراً لمسيرة القوافل الطبية لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة، وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

قافلة علاجية مجانية لقرية «55 أبو ماضي»

وقال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، إن قافلة علاجية مجانية تم تنظيمها في قرية «55 أبو ماضي»، بدائرة مركز بلقاس، على مدار يومي 27 و28 يونيو 2022، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1442 مريضاً خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 11 عيادة متخصصة، بواقع 2 عيادة باطنة، و2 عيادة أطفال، بالإضافة إلى عيادة واحدة لتخصصات عظام، وجراحة، وجلدية، ونساء وولادة، وتنظيم أسرة، وأنف وأذن، وأسنان.

بيان توقيع الكشف الطبي بالعيادات

وأضاف أن البيان الختامي للكشف الطبي بالعيادات التي تضمنتها القافلة الطبية، أظهر توقيع الكشف الطبي على 344 حالة في عيادات الباطنة، و345 حالة في عيادات الأطفال، و182 حالة عظام، و200 حالة جلدية، 149 حالة نساء وتنظيم أسرة، و50 حالة بعيادة الأنف والأذن، و110 حالات بعيادة الأسنان.

وأشار «مكين» إليى أنه تم إجراء عدد 348 تحليلاً طبياً للمرضى، وإجراء 50 حاله أشعة عادية وموجات صوتية، وأقيم على هامش القافلة عدد 32 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 132 مريضاً للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 9 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة، وعمل قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات العلاجية والقوافل الطبية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة، ولرفع المعاناة عن المرضى.