جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية بمدينة القرين لمتابعة أعمال النظافة والطرق

أجرى الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة مفاجئة بشوارع مدينة القرين لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول من الشوارع والميادين العامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التأكد من رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

متابعة أعمال الرصف والتطوير

وحرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بعدد من شوارع المدينة، مشدداً على الأستاذ إيهاب خاطر رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتهيئة الأجواء المناسبة أمامها لسرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال الرصف والتطوير طبقاً للجدول الزمني المحدد لإستعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

تجهيزات استقبال الأضاحي

واستعداداً لإستقبال عيد الأضحي المبارك ..توجه محافظ الشرقية للمجزر الآلي بمدينة القرين للإطمئنان على سير العمل بالمجزر ، والتأكد من إنتهاء التجهيزات اللازمة لإستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك , مشيراً إلى أنه تقرر فتح المجازر أمام المواطنين بالمجان لإستقبال الأضاحي خلال أيام العيد، تشكيل لجان لرصد عمليات الذبح بالشوارع وتوقيع غرامات على المواطنين المخالفين طبقاً للقانون حفاظاً على البيئة وسلامة اللحوم.

ووجه المحافظ رئيس مدينة القرين بالتنسيق مع مدير الإدارة البيطرية لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة الأمراض والأوبئة وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفه يومية حفاظاً على صحه وسلامة الجميع وكذلك نقل المخلفات الناتجة من المجزر وأعمال الذبح يومياً والتخلص الآمن منها حفاظا علي البيئة ومنعا للتلوث.

واختتم محافظ الشرقية جولته بمدينة القرين بتفقد معدات الحملة الميكانيكية للتأكد من انتظام سير العمل بها والإطمئنان على سلامة المعدات , مؤكداً على ضرورة إستمرار أعمال الصيانة اللازمة للسيارات والمعدات لرفع كفاءتها وإصلاح المتهالك منها لرفع تراكمات القمامة وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.