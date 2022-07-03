فتح مجازر الشرقية لاستقبال الأضاحي بالمجان خلال أيام العيد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى، وإعلان حالة الطوارئ بجميع مجازر اللحوم بالمحافظة، وإلغاء إجازات الأطباء البيطريين، استعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشار المحافظ إلى أنه تقرر فتح المجازر لاستقبال الأضاحي بالمجان خلال أيام العيد، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة اللازمة من صرف صحي وتوفير مصدر للمياه والكهرباء، طبقاً للإشتراطات البيئية والصحية للحفاظ على سلامة اللحوم.

لجان لرصد عمليات الذبح بالشوارع وتوقيع غرامات

ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمرور على المجازر للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأضاحي منعاً للذبح خارجها، وحفاظاً على نظافة الشوارع وسلامة الذبائح من التلوث، مؤكداً أنه تقرر تشكيل لجان لرصد عمليات الذبح بالشوارع وتوقيع غرامات كبيرة على المخالفين وذلك طبقاً لأحكام القانون المنظمة في هذا الشأن.

توفير احتياجات المجازر

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة، لاستقبال شكاوى المواطنين أيام عيد الأضحى المبارك والعمل على حلها فوراً، مشيراً إلى توفير كافة إحتياجات المجازر من أدوات النظافة وأدوات الكشف على اللحوم من سكاكين ومطهرات، وإجراء أعمال التطهير بصفه يومية، وذلك حفاظاً على البيئة وسلامة المذبوحات وتقديمها بشكل يليق بالمواطنين.

أشار مدير مديرية الطب البيطري إلي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمجازر، لمواجهة الأمراض والأوبئة بإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.