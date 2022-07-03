التحقيق مع عاطل في الشرقية متهم بقتل جاره.. «الغسيل نقط على البلكونة»

تباشر الجهات المختصة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية اليوم التحقيق مع عاطل متهم بالتسبب في وفاة جاره أثناء مشاجرة نشبت بينهما بسبب «تنقيط الغسيل» على بلكونة شقته والخلاف حول مسح السلم.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بوفاة بائع في مشاجرة

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة الحسينية بلاغا بوفاة «محمد .م» 30 سنة، بائع فول وطعمية، خلال مشاجرة وقعت بينه وبين «محمد .م» 43 سنة، عاطل.

الشرطة تجري الفحوصات والتحقيقات حول الواقعة

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الحسينية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن المتهم ساكن في الطابق الرابع والمتوفي في الثالث، وحدثت مشاجرة بينهما بسبب نزول مياه من الملابس المغسولة على البلكونة والخلاف حول مسح السلم وتعدي المتهم على المتوفي بالضرب مستخدما أداه حادة ما أدى لوفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.