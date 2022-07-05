هل الإحرام يجب أن يكون قبل الخروج من بيتي في بلدي؟.. فقيه إسلامي يجيب

قال الدكتور مجدي عاشور، الفقيه الإسلامي، ومستشار الوعي الديني بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الإحرام لا يبدأ بلبس ملابس الإحرام ولكنه يبدأ بنية الإحرام من الميقات، قائلا: «السيدة تنزل من البيت لابسة لبس الإحرام، والرجل يلبس لبسه، فهل لبس الإحرام فى البيت معناه أننى دخلت فى المناسك؟»، ليناشد الحجاج بعدم التضييق على أنفسهم، وعدم بدء الإحرام إلا من الميقات وبالنية ويقول الحاج «لبيك اللهم حجا» .

يجوز قص الأظافر والشعر قبل الإحرام

وتابع مستشار الوعي الديني بوزارة التضامن الاجتماعي فى فيديو على صفحة وزارة التضامن الاجتماعي، على الرجل والمرأة الاغتسال ولبس ملابس الإحرام إن أراد والذهاب للمطار، مشيرا إلى أنه يجوز وضع الطيب لأن الحاج لم يدخل في الإحرام، والطيب ممنوع بعد قول لبيك اللهم حج وعمرة، ويجوز قص الأظافر والشعر قبل الإحرام، وكل هذه الأشياء جائزة قبل تلبية الحج والعمرة، لذلك الرجال يمكنهم ارتداء من البيت أو من المطار.

الانتهاء من تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

من جانبه، قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن حالة حجاج الجمعيات الأهلية مطمئنة وبخير، لافتا إلى أنه يتم تقديم كل التسهيلات، موضحا أن الوزارة انتهت من تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج لهذا العام.

الحجاج أشادوا بالمستوى التنظيمي

وأكدت التضامن فى تقرير لها، أن الحجاج أشادوا بالمستوى التنظيمي لوزارة التضامن الاجتماعي، لافتة إلى أن الاستعدادات لموسم الحج مكثفة، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات فی وقت مناسب سواء حجز الفنادق أو وسائل المواصلات بالأراضي المقدسة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة على تواصل دائم مع رئيس البعثة.