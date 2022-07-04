الشرقية تستعد لاستقبال عيد الأضحى بتكثيف حملات التفتيش على المجازر

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة لمجزر مدينة أبو حماد، يرافقه وجيه صدقي رئيس المركز.

جاء ذلك استكمالاً لجولات محافظ الشرقية المفاجئة لمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير انتظام العمل بالمجازر الآلية، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

رفع مخلفات الذبح وغسل العنابر بالمطهرات

وتفقد المحافظ أقسام المجزر، موجها بضرورة رفع مخلفات الذبح أولاً بأول مع غسل العنابر بالمطهرات وحسن معاملة المواطنين، لافتاً إلى إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال أيام العيد.

وأكد محافظ الشرقية، أن مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين مجاناً، مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، مشيراً إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وجاهزة لإستقبال الأضاحي.

تكثيف حملات التفتيش

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئة وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأشار محافظ الشرقية، إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة الأمراض والأوبئة وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية وإلزام الجزارين والمترددين علي المجزر بارتداء الكمامات الواقية والقفازات، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع وكذلك نقل المخلفات الناتجة من المجزر وأعمال الذبح يومياً والتخلص الآمن منها حفاظاً علي البيئة ومنعاً للتلوث.