زيلينسكي يشكك في ادعاء روسيا الاستيلاء على ليسيتشانسك

شكك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ادعاء روسيا بأن القوات الروسية استولت على مدينة ليسيتشانسك الشرقية الاستراتيجية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز: «هناك قتال في الضواحي، ولا يمكننا اليوم أن نقول إن ليسيتشانسك تحت السيطرة الروسية».

زيلينسكي: ليسيتشانسك أصعب موقف بالنسبة لأوكرانيا

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على منطقة لوجانسك بعد احتلال ليسيتشانسك، التي كانت مركز قتال عنيف منذ أسابيع.

وحذر زيلينسكي من مخاطر الاحتلال الكامل لمدينة ليسيتشانسك، آخر مدينة كبرى تحت السيطرة الأوكرانية في منطقة لوجانسك.

وأضاف: «يسمح الاستيلاء على ليسيتشانسك لروسيا بالسيطرة على كل لوجانسك، والتقدم في Sloviansk وKramatorsk غربًا كجزء من حملتهم في منطقة دونباس الشرقية».

زيلينسكي يحذر من مخاطر الاحتلال الكامل ليسيتشانسك

وأضاف زيلينسكي، أن ليسيتشانسك حتى الآن أصعب وأخطر موقف بالنسبة لأوكرانيا، قائلا: «ليست لدينا ميزة هناك، هذا صحيح، أنها نقطة ضعفنا لكن في مجالات أخرى، نحن نتقدم».