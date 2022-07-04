انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ987 جنيها

قال عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ أسعار الذهب شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال التعاملات في السوق المحلية، إذ أنَّ سعر الجرام الواحد لعيار 21 سجل 987 جنيهًا.

عيار 24 بـ1128 جنيهًا للجرام الواحد

وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ«الوطن»، أنَّ عيار 24 سجل 1128 جنيهًا للجرام الواحد، كما سجل عيار 18 مبلغ 846 جنيهًا للجرام الواحد، وسجل سعر الأوقية مبلغ 1804 دولارات.