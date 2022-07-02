التموين: زيادة ضريبة مصنعية الذهب تصل لـ70 قرشا.. ولن يشعر بها المستهلك

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إنه طبقا لبروتوكول تعاون بين الشعبة العامة للذهب ومصلحة الضرائب والقيمة المضافة، تزيد قيمة المصنعية بمقدار يتراوح بين 60 إلى 70 قرشا في الجرام، لافتا إلى أن الضريبة تحصل منذ 2006 والأمر ليس جديدا ولكنه نظرا لزيادة الأسعار الحالية فهو أمر طبيعي زيادتها 10% على المصنعية وليست على قيمة الذهب.

الضريبة الجديدة لن يتأثر بها البائع

وأوضح «فرج» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الضريبة الجديدة لن يتأثر بها البائع، ولكن يدفعها المستهلك، مؤكدا أنها تزيد بمعدل أقل من 1% من قيمة الذهب ولن يلاحظه المستهلك، وتحصل من خلال مصلحة الدمغة والموازين.

أسعار الذهب تشهد تذبذبا مستمرا

وأشار «فرج»، إلى أن أسعار الذهب تشهد تذبذبا مستمرا، ولكنه المخزون الاستراتيجي الآمن بالنسبة للأفراد والحكومات، موضحا أن تغير الأسعار عالمي، وانخفضت الأسعار في البورصة العمالية بشكل مفاجئ وعادت من جديد ترتفع، لافتا إلى أن الذهب هو الاستثمار طويل الأمد، ويحكمه العرض والطلب والحروب الاقتصادية العالمية.

وأكد مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن قرارات الدول الكبرى تؤثر في أسعار الذهب بشكل متواصل، وعلينا الاستثمار بمبدأ طويل الأجل وليس المباشر.