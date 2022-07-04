الأوراق المطلوبة للتقديم بـ معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

أعلنت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لنظامي الـ3 سنوات والـ 5 سنوات للشعب الزراعية والصناعية والتجارية، إذ يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن الاشتراطات والأوراق المطلوبة للالتحاق بالجامعات والمعاهد و كذلك توقعات ومؤشرات تنسيق القبول للعام الجامعي الجديد، التي من بينها البحث عن معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة و الشهادات المطلوبة للالتحاق بمختلف الشعب الدراسية.

معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

ووفقًا للموقع الرسمي لـ تنسيق القبول للجامعات الحكومية و الموقع الرسمي لمعهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، إذ يشمل المعهد أقسام هندسة الاتصالات وهندسة الحاسبات والهندسة المعمارية والهندسة المدنية، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات بنظام الفصلين الدراسيين في العام الدراسي الواحد، مدة كل فصل دراسي 17 أسبوعاً بما فيهم مدة الامتحانات، تبدأ بسنة إعدادية عامة لجميع الطلاب، يدرس الطالب فيها المواد التي تؤهله للتخصص بالأقسام العلمية بالمعهد.

الالتحاق بالمعهد

يقبل المعهد الطلاب المتقدمين كالآتي:

- طلاب الثانوية العامة المرشحين عن طريق مكتب التنسيق.

- الطلاب المتقدمين بطلبات تحويل بعد موافقة وزارة التعليم العالي.

- الطلاب الحاصلين على شهادات معادلة من الدول العربية و الأجنبية و حملة الدبلومات الأمريكية وشهادة IG.

- طلاب الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية عن طريق مكتب التنسيق.

اشتراطات قيد الطالب بالمعهد

- أن يثبت الكشف الطبي خلوه من الأمراض المعدية وصلاحية متابعة الدراسة بالمعهد.

- أن يكون الطالب متفرغا للدراسة بالمعهد.

- أن يكون محمود السيرة و حسن السمعة.

- أن يكون مسددا للرسوم الدراسية المقررة للقيد بالمعهد.

الأوراق المطلوبة

- جواب الترشيح.

- أصل + صورة شهادة الثانوية العامة.

- أصل + صورة من شهادة الميلاد.

- 6 صور شخصية.

- بطاقة 6 جند من القسم للذكور.