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مشروعات الإسكان بمدينة رشيد الجديدة.. أبرزها أبراج صواري

جار تنفيذ 564 وحدة سكنية بإجمالي 25 عمارة

كتب:

منة عبده
07:41 ص | الإثنين 27 يونيو 2022
مشروعات «الإسكان» بمدينةرشيد الجديدة.. صورة أرشيفية

مشروعات «الإسكان» بمدينةرشيد الجديدة.. صورة أرشيفية

تقع مدينة رشيد الجديدة، في موقع متميز من بداية مصب فرع رشيد، وتتمتع بواجهة شاطئية بطول 10 كم تقريباً على ساحل البحر المتوسط، وتعد واحدة من المدن الجديدة، التس توليها الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اهتمامل كبيرا، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات فس كافة القطاعات المختلفة. 

وتعد مدينة رشيد الجديدة، متنفساً سياحياً لسكان محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وستوفر فرص العمل والاستثمار المختلفة لسكان محافظة البحيرة، لزيادة موارد المحافظة والمساهمة في تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة سكانها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مشروعات «الإسكان» بمدينة رشيد الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة رشيد الجديدة. 

مشروعات الإسكان بمدينة رشيد الجديدة

- جار تنفيذ 64 برجاً سكنياً بالمنطقة غرب كارفور بالمرحلتين الأولى والثانية للأبراج «أبراج صواري ».

- جار تنفيذ 310 فيلات سكنية، داخل مدينة رشيد الجديدة. 

- جار تنفيذ 564 وحدة سكنية بإجمالي 25 عمارة، بمشروع الإسكان الساحلي المتميز بنسبة إنجاز متقدمة.

- جار تنفيذ مبادرة بشائر الخير 4 ، بإجمالي 33 عمارة.

- يضم مشروع «أبراج صواري» 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فداناً ضمن المرحلة الأولى من المنطقة بمساحة 120 فدانا.

- يعد مشروع «أبراج صواري» كومباوند سكنى «إسكان فاخر».

- تتراوح مساحة الوحدات السكنية، داخل مشروع «أبراج صواري»، ما بين 130 و280 مترا.

- تبلغ مساحة مشروع الفيلات السكنية 57 فدان.

564 وحدة سكنية بالإسكان الساحلي المتميز

- تضم عمارات الإسكان الساحلي المتميز بمدينة رشيد الجديدة 564 وحدة سكنية.

- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 ألف م2 لإقامة مدرسة بالمرحلة الأولي في المشروع.

- جار تخصيص أراضٍ أخرى لإقامة مدارس ومناطق خدمية يتم طرحها على المستثمرين.

- جار العمل في طرق المرحلة العاجلة للمشروعات بنسب إنجاز متقدمة.

- جار البدء في أعمال المرافق للمرحلة العاجلة وبشاير الخير 4.

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.