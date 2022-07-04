أول ظهور لوالد شيماء جمال: مش هي بنتي اللي شوفتها امبارح

طالب والد شيماء جمال المذيعة المجني عليها، من أمام مسجد السيدة نفيسة في أثناء تشييع جثمانها، بإعدام المتهم زوج المجني عليها من الجلسة الأولي، وبكلمات يتخللها المرارة قال والدها إنه يشك في أن تكون هذه الجثة لابنته شيماء، وأصر على ذلك بسبب تغير ملامحها عندما رآها أمس داخل المشرحة.

والد شيماء جمال لـ «الوطن»: بنتي كان معاها الحزام الأسود

وأضاف والد المذيعة شيماء جمال، خلال تصريحات لتليفزيون «الوطن»، أن أبنته المذيعة شيماء جمال المجني عليها: «كانت بتلعب كاراتيه ومعاها الحزام الأسود، وأكيد كانوا أكتر من كده وإلا كانت قدرت عليهم لو كانوا أتنين أو 3، كانت كسرتهم ومحدش قدر يعملها حاجه».

والد شيماء جمال: مفيش أي خلاف بينهم

وأشار والد المجني عليها إلى أنه لم يكن على تواصل دائم مع ابنته، موجها كلمات حزينة للمتهم: «كل ده هيحصل فيك وفي عيالك زي ما عملت في بنتي»، وعن سبب الخلاف الذي دار بين ابنته وزوجها المتهم، قال إنهم لا يعلمون أي سبب للخلاف ولم يخبره أي أحد أن هناك مشاكل بينهما.

الأب يطالب بإعدام المتهم

أما عن خبر اختفائها لعدة أيام، قال والد شيماء جمال: «واحد و مراته خارجين ومفيش أي حاجه اتفاجأت من أمها أنها مختفية ومدفونة بقالها كام يوم، وأنا معرفش حاجة، بس إن شاء الله حق بنتي هيجي».