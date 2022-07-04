انهيار أسرة المذيعة شيماء جمال أمام المشرحة قبل تسلم جثمانها: يتمت بنتها ليه؟

تجمع أسرة المذيعة شيماء جمال، التي عثر على جثتها منذ أيام قليلة داخل فيلا في البدرشين، أمام مشرحة زينهم لتسلم الجثمان بعد تحليل البصمة الوراثية الذي أثبت أن الجثة تعود للمذيعة.

وانهارت الأسرة أمام المشرحة، إذ قالت والدة شيماء جمال المجني عليها: «أنا مليش غيرها، أنا كان عندي أمل لحد أمبارح أن متكنش جثتها، لحد ما دخلت وشوفتها، أنا شوفتها قبل الحادثة بأسبوع، بنتها بتقوم تصرخ عليها، وبتسأل السفاح الي قتلها ليه يتمتني».

والدة المجني عليها: ابنتها بتصرخ وتسأل عليها

وأشارت الأم خلال تصريحاتها لـ«الوطن»، إلى أن الجاني كان طيب القلب وحنون على «جنى» الابنة الوحيدة للمجني عليها: «أنت قتلت أمها ليه لما أنت كنت حنين عليها، إزاي كنت بتبحبها وحنين عليها كده وتموّت أمها، طب كنت تطلقها، مش تموتها إحنا محتاجينها، وبنتها بتصرح عليها وعايزاها».

ولفتت والدة المجني عليها، إلى أنه لم يكن هناك أي خلاف بين ابنتها وزوجها: «البيوت مليانه أسرار، وحتى لو في بينهم مشاكل يموتها بالطريقة البشعة كده، أي بيت فيه مشاكل هل الكل بيموت بعضه»، موضحة أن السبب الرئيسي وراء مقتلها، عدم رغبته في عدم معرفة زوجته الأولى أمر زواجه منها.

من جانبها، قالت خالة المذيعة شيماء جمال، إنها تود القصاص من الجاني، حتى لا يتكرر الموقف والجريمة مع أي امرأة أخرى، مطالبة بإعدامه أمام الجميع في ميدان عام هو وشركائه ليكونا عبرة للجميع.

الخالة: موت لما عرفت أن الجثة بتاعتها

وأضافت خالة المجني عليها، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أنهم كانوا يأملون بأن تكون الجثة لشخص آخر وليست لـ«شيماء»: «أنا موت لما عرفت إن الجثة بتاعتها، وكنت عايشة على أمل أن الجثة متكنش هي، وكنت مستنيها ترجعلي، ووقعت لما جه الخبر، وبطالب بإعدام المتهم».

الجثة رقم 181 لشيماء جمال

يشار إلى أنه مساء الاثنين الماضي، تم استخراج جثة المذيعة شيماء جمال؛ بناء على قرار من جهات التحقيق، من داخل مزرعة بالبدرشين، وكانت غير معلومة الملامح وفي حالة تعفن، وتم نقلها على الفور لمشرحة زينهم، والتي قيدت جثة مجهولة رقم «181»، إلا أن تحليل البصمة الوراثية «DNA» الذي تم إجراؤه أمس أثبت أن الجثة تعود للمذيعة شيماء جمال.