حفلات عيد الأضحى 2022.. منها منير وحمادة هلال وسيمون

يحرص كثيرون على حضور الحفلات الغنائية خلال فترة الأعياد، حيث يفضلون الخروج في المساء لحضور حفلات مطربيهم المفضلين، وكشف عدد من الفنانين عن خريطة الحفلات المقرر أن يشاركوا فيها خلال عيد الأضحى المبارك، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حفلات عيد الأضحى المبارك 2022، المقرر إحياء بعضها على مسرح ساقية الصاوي، فضلا عن المسارح الخارجية ببعض المحافظات.

حفل محمد منير

وسط جمهور الإسكندرية يوم 15 يوليو الحالي، يحيي الكينج محمد منير حفلا ضخما بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، وتحديدا بمنطقة سيدي جابر بمشاركة فريق بلاك تيما، بعد غياب 10 سنوات عن آخر حفلاته في الإسكندرية، وطرحت الشركة المنظمة للحفل، تذاكر لتباع الفئة الأولى vip بـ450 جنيها، والفئة الثانية بـ250 جنيها.

حفل بلقيس فتحي

وكشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عن إحيائها حفل غنائي رابع أيام عيد الأضحى داخل فندق النايل ريتز كارلتون بالقاهرة.

حفل حسن شاكوس

ويحيي فنان المهرجانات حسن شاكوش حفلا غنائيا يوم وقفة عيد الأضحى بأحد المطاعم الكبرى بالقاهرة.

حفل حمادة هلال

وفي 15 يوليو بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، يحيي الفنان حمادة هلال حفلًا غنائيا في محافظة المنيا، وفق منظم الحفلات وليد منصور.

حفل سيمون

ويوم 14 يوليو الحالي، تحيي الفنانة سيمون حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك بسعر يبدأ من 150 جنيها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حفل الحضرة

ولمحبي الإنشاد الصوفي، يحيي فريق الحضرة حفلا صوفيا بساقية الصاوي بسعر يبدأ من 110 جنيهات يوم 16 يوليو الحالي.

حفل على الهلباوي

ويحيي الفنان والمنشد علي الهلباوي، حفلا غنائيا في ساقية الصاوي بسعر يبدأ من 90 جنيها يوم 22 يوليو.

حفل عامر التوني

وفي 30 يوليو يحيي عامر التوني، والمولوية المصرية، حفلا في بحور الإنشاد الصوفي والتراث المصري الأصيل، مع إيقاعات موسيقية مناسبة للحالة الروحانية بسعر يبدأ من 70 جنيها داخل ساقية الصاوي في الزمالك.