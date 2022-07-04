كيف تغنم أجر عيد الأضحى من الوقفة وحتى اليوم الرابع؟.. داعية يجيب

يبحث المسلمون عن سُبل اغتنام العشر الأوائل من ذي الحجة، وأيام عيد الأضحى المبارك، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير كيفية اغتنام أيام عيد الأضحى المبارك من الوقفة وحتى اليوم الرابع لحصد أجر كبير.

كيفية أغتنام عيد الأضحى

وفي هذا الصدد قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، إنّ اغتنام هذه الأيام المباركة وهي الليالي العشر من ذي الحجة يكون عبر الإكثار من العمل الصالح، كما يجب اغتنام عيد الأضحى، بطرق كثيرة، ومنها ما يلي:

ـ كثرة التهليل والتكبير

ـ كثرة الدعاء لصالح البلاد والعباد وطلب المغفرة من الله في هذه الأيام المباركة.

ـ صوم يوم وقفة عرفات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صيام يوم عرفة.. احتسب علَى اللهِ أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده».

ـ التطيب والتجمل بأفضل الثياب بما لا يخالف الضوابط الشرعية لذلك.

أداء صلاة العيد

ـ الحرص على أداء صلاة العيد واتباع سنة رسول الله فيها لكسب الثواب العظيم منها كأن يذهب المصلي من طريق ويعود من طريق آخر ويُسلم على كل من يلقاه بتحية الإسلام وينشر السعادة والبهجة بين الصغار والكبار.

ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد مباشرة

ـ ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد مباشرة وتكون تلك الشعيرة ممتدة من بعد صلاة العيد وحتي آخر ساعة في مغرب آخر أيام عيد الأضحى المبارك عملا بقوله تعالي «فصل لربك وانحر».

إكرام الأضحية والإحسان إليها

ـ مراعاة سنة رسول الله في إكرام الأضحية والإحسان إليها في ذبحها فهذا باب أجر عظيم يغفل عنه كثير من الناس يمكن أن يضاعف الله به الحسنات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح».

ـ الحرص علي تأخير الإفطار الي ما بعد صلاة العيد مباشرة.

تقسيم الأضحية على الفقراء

ـ متابعة تقسيم الأضحية علي الفقراء وهذا يكون من أسعد وأفضل الأوقات عند كل مسلم شريطة ألا يتخذ من تلك المظاهر ما قد يؤذي غيره من أخوته المحتاجين أو ما قد يبطل هذا الأجر والثواب العظيم، أو أذي كما قال تعالي «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ والأذى».

عبادة صلة الرحم

ـ أخيرا يجب أن يحاول المسلم أن يُقسم أيام عيد الأضحى المبارك بين أهله وأقربائه ليحي فيها عبادة صلة الرحم وما فيها من بر لوالديه وعطف علي أولاده وزوجته وأن يكرمهم كرما شديدا في هذه الأيام كل على قدر استطاعته كما يجب علي كل مسلم أن يستحضر سلوك العفو عمن أساء إليه لينال بهذا مغفرة وعفو الله تعالي.