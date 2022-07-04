رئيس التحرير

محمود مسلم

مدير محلج الزقازيق المطور: منتجاتنا خالية من الشوائب وجاذبة للمستوردين

كتب:

هاجر عمر
03:04 م | الإثنين 04 يوليو 2022
محلج القطن المطور بالزقازيق

محلج القطن المطور بالزقازيق

قارن علي شعبان، مدير عام محلج قطن الزقازيق المطور، بين محلج الزقازيق، والمطور، قائلاً إنّ المحلجين يعملان، لكن المنتج الصادر عن المحلج القديم ليس في نفس كفاءة المنتج الصادر عن المحلج الجديد المطور.

عيوب ما قبل عملية التطوير

وأضاف شعبان، في حوار بمقر محلج قطن الزقازيق المطور، مع الإعلامية أسماء مصطفى في برنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة dmc، أنّه قبل عملية التطوير التي جعلت المحلج صديقًا للبيئة، كان القطن لا يخلو من بعض الشوائب والأتربة، موضحًا أنّ التطوير شمل توفير الأمان للعمال داخل العنابر.

فرق يظهر بالعين المجردة

وأوضح مدير عام محلج قطن الزقازيق المطور أن المنتج الصادر من محلج القطن المطور خالٍ من الشوائب والعيوب، والفرق في القطن بين المحلج القديم والجديد بعد التطوير يظهر بالعين المجردة.

منتجات محلج القطن المطور تصدر للخارج

ولفت شعبان إلى أن معظم المنتجات الصادرة عن المحلج تكون للتصدير، موضحًا أن الهند تأتي في مقدمة الدول المستوردة للقطن من مصر.

متابعة الجهات المختصة لضمان سبل الأمن والسلامة

وأشار مدير عام محلج قطن الزقازيق إلى حصول المحلج على الصحة والسلامة المهنية، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة من الحماية المدنية، كما أن المحلج حريص، بعد التطوير، على تحقيق الأمن والسلامة، والاهتمام بصحة العمال من قبَل الجهات المختصة باستمرار.

اقرأ المزيد:

البحوث الزراعية: ارتفاع مساحة زراعات القطن إلى 340 ألف فدان هذا العام

وزير قطاع الأعمال العام يستعرض مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج

تراجع أسعار القطن لأدنى مستوى لها منذ أسبوعين

البحوث الزراعية: مساحة القطن المزروعة وصلت إلى 327 ألف فدان

ندوات إرشادية للمزارعين للنهوض بمحصول القطن في الشرقية

«زراعة الشرقية» تنظم ندوات إرشادية لمزارعي القطن بقريتي النخاس وميت سهيل

بريد الوطن .. نقيب فلاحى الغربية يرد على «زراعة القطن والذرة»

مستشار وزير الزراعة: نتوقع تضاعف إنتاج القطن بعد تطبيق النظام التعاقدي

هشام توفيق: سنتوسع في زراعة القطن قصير التيلة بعيدا عن الوادي

الجفاف يهدد محصول الذرة البرازيلية.. والضرر يصل لمحاصيل القطن والقمح
بقلم هاجر عمر