مدير محلج الزقازيق المطور: منتجاتنا خالية من الشوائب وجاذبة للمستوردين

قارن علي شعبان، مدير عام محلج قطن الزقازيق المطور، بين محلج الزقازيق، والمطور، قائلاً إنّ المحلجين يعملان، لكن المنتج الصادر عن المحلج القديم ليس في نفس كفاءة المنتج الصادر عن المحلج الجديد المطور.

عيوب ما قبل عملية التطوير

وأضاف شعبان، في حوار بمقر محلج قطن الزقازيق المطور، مع الإعلامية أسماء مصطفى في برنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة dmc، أنّه قبل عملية التطوير التي جعلت المحلج صديقًا للبيئة، كان القطن لا يخلو من بعض الشوائب والأتربة، موضحًا أنّ التطوير شمل توفير الأمان للعمال داخل العنابر.

فرق يظهر بالعين المجردة

وأوضح مدير عام محلج قطن الزقازيق المطور أن المنتج الصادر من محلج القطن المطور خالٍ من الشوائب والعيوب، والفرق في القطن بين المحلج القديم والجديد بعد التطوير يظهر بالعين المجردة.

منتجات محلج القطن المطور تصدر للخارج

ولفت شعبان إلى أن معظم المنتجات الصادرة عن المحلج تكون للتصدير، موضحًا أن الهند تأتي في مقدمة الدول المستوردة للقطن من مصر.

متابعة الجهات المختصة لضمان سبل الأمن والسلامة

وأشار مدير عام محلج قطن الزقازيق إلى حصول المحلج على الصحة والسلامة المهنية، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة من الحماية المدنية، كما أن المحلج حريص، بعد التطوير، على تحقيق الأمن والسلامة، والاهتمام بصحة العمال من قبَل الجهات المختصة باستمرار.