مدير مركز البحوث الزراعية: مساحة القطن المزروعة وصلت إلى 327 ألف فدان

قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، أن المساحة المنزرعة من محصول القطن وصلت إلى 327 ألف فدان تقريبا حتى الآن.

زيادة مساحة القطن المزروعة في الوجه القبلي بنسبة 100%

وأضاف مسعد في تصريحات صحفية، أن المساحة المزروعة بـ القطن في الوجه القبلي بلغت 26129 ألف فدان تقريبا بزيادة 100 ٪ مقارنة بالموسم الماضي حيث كانت المساحة تقريبا 13 ألف فدان بالوجه القبلي.

وأشار مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إلى أن محافظة كفر الشيخ من أكبر محافظات الوجه البحري زراعة للقطن حيث وصلت المساحة إلى 99 ألف فدان، فيما تعتبر محافظه الفيوم أكبر محافظات الوجه القبلي بمساحة 14 ألف فدان.

وتابع: «يعتبر جيزة 94 أكثر الأصناف المزروعة ووصلت مساحتها إلى 233 ألف فدان في محافظات كفرالشيخ والشرقية والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية وسيناء، مشيراً إلى توفير التقاوي النقية للمزارعين ووضع الخريطة الصنفية بما يتماشى مع سياسة الاستهلاك المحلي والتصدير.

التوسع في مبادرة قطن أفضل هذا الموسم

وأشار إلى أنه من المتوقع التوسع في مبادرة قطن أفضل هذا الموسم وسيتم البدء في تطبيق مبادرة جديدة هي مبادرة REEL COTTON وكذلك التعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال والنهوض بالأسرة المصرية، وتهدف تلك المبادرات لتطبيق المعايير الدولية الخاصة بإنتاج القطن بما يسمح بفتح أسواق جديده وتصدير القطن للشركات العالمية.

الجدير بالذكر أن أسعار القطن شهدت قفزة كبيرة في الموسم الماضي ووصل سعرها إلى 6 آلاف جنيه للطن ومن المتوقع ان يكون هذا الموسم من المواسم الناجحة وتحقيق عائد جيد وفي هذا الإطار جاري تنفيذ حملة قومية للنهوض بمحصول القطن وتعريف المزارعين باحتياجات الأصناف وذلك للمساعدة في زيادة الإنتاجية لما يعود بالنفع على المزارع والدولة كما أنه من المقرر تنفيذ منظومة التسويق الجديدة وتطويرها بما يتناسب مع خطه الشمول المالي.