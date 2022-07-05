سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-7-2022 في البنوك المصرية

أعلنت البنوك الخاصة والحكومية العاملة داخل القطاع المصرفي المصري عن تحديثاتها لأسعار العملات الورقية ومن بينها سعر الدولار واليورو والعملات العربية كالريال السعودي والدرهم الإماراتي مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 5 يوليو الجاري.

ويبحث قطاع عريض من المواطنين المهتمين بالقطاع الاقتصادي، عن سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء، خاصة مع الأحداث العالمية المتعددة الأخيرة.

واليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو من عام 2022، تحرص بوابة «الوطن» لتوضيح سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك في مصر، وفق بداية التعاملات الصباحية، والتي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

نحو 19.55 جنيه للعمليات الشراء و19.71 جنيه للبيع، كان ذلك سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، وفق آخر تعاملات للبنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

فيما بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي 19.62 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات.

سعر اليورو في البنك المركزي

أما داخل البنك المركزي المصري، فسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء وفقًا لبداية التعاملات المعلنة، نحو 19.66 جنيه لعمليات الشراء و19.75 جنيه للبيع، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

ووفق آخر تحديث داخل بنك مصر اليوم الثلاثاء، سجل سعر اليورو نحو 19.60 جنيه للعمليات الشراء و19.71 جنيه للبيع، وفقًا لبداية المعاملات المصرفية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وداخل بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء نحو 19.57 جنيه للعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنك على موقعه الإلكتروني الرسمي.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجلة عملة اليورو 19.59 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الإسكندرية.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وأخيرا في المصرف المتحد، وصل سعر اليورو لنحو 19.73 جنيه للبيع و19.55 جنيه لعمليات الشراء، وفق بداية التعاملات اليوم.