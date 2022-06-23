بنك ناصر يقدم خدمات جديدة لعملائه: معاشك هيوصل لحد البيت

وقع محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، مذكرة تفاهم مع صلاح حتاتة –العضو المنتدب لشركة جذور للخدمات والتكنولوجيا للتفاوض، للاستفادة من التعاقد بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة سمارت كوم للخدمات التجارية، وهي من الشركات الشقيقة لشركة جذور للخدمات والتكنولوجيا الخاص بتوصيل كروت تكافل وكرامة؛ ليقدم البنك خدمة توصيل بطاقات ميزة للعملاء وتوصيل انذارات مديني النفقة للبيت، بالإضافة إلى توصيل المعاشات للعملاء وغير القادرين، وذلك تيسيرًا على العملاء ولتحسين مستوى الخدمات.

بحث إمكانية التعاون لتمويل المنتجين المسجلين بالمنصة التجارية

ويهدف الاتفاق إلى بحث مدى إمكانية التعاون لتمويل المنتجين المسجلين بالمنصة التجارية والدخول في شراكة طبقا للقوانين المنظمة في هذا الشأن هذا بجانب ترشيح مجموعة من منتجات العملاء الحاصلين علي تمويلات من البنك في بعض المحافظات وضمان تسويق هذه المنتجات من خلال الشركة والتي ستكون حلقة الوصل بين البنك والعميل وبين العميل والسوق.

وقال «عشماوي» إن البنك يقدم منتجات وخدمات مصرفية جديدة ومتطورة بما يتوافق مع النظم الإلكترونية الحديثة لتتناسب مع احتياجات المجتمع المختلفة تماشيا مع سياسته التي تستهدف تطوير الخدمات الاجتماعية وإتاحة الشمول المالي لعملائه من خلال التعاملات المصرفية والبطاقات الذكية حرصا منه علي تقديم حلول غير تقليدية لعملائه .

بحث سبل التعاون للوصول إلي اتفاق بشأن التمكين

وأوضح «عشماوي»، أنه تم بحث سبل التعاون للوصول إلى اتفاق بشأن التمكين وخلق فرص العمل التي تتفق مع استيراتيجية البنك والشركة وكذلك دراسة إمكانية جدوى الدخول في شراكة استثمارية بين الطرفين، كما سيتم التعاون في العمل على إنشاء معرض دائم «أون لاين» للمنتجات وربطه بحسابات العملاء بالبنك، هذا بالإضافة إلى تكويد عملاء تكافل وكرامة على المنصة الإلكترونية لشركة جذور لمنحهم مزايا علي المشتريات لتشجيعهم على التجارة الإلكترونية مع إمكانية فتح حسابات بنكية ومحافظ للمنتجين والعاملين لديهم.

وأشار البنك، إلى أنه تم إتاحة الوصول إلى أماكن تواجدهم لإحضار كافة الأوراق المطلوبة واستكمالها تحت مبادرة الشمول المالي وإمكانية الحصول على تمويل لشراء مستلزمات الإنتاج للمنتجين المسجلين على المنصة من خلال البنوك المصرية وصرفها في صورة مستلزمات للمنتج وتسليمها لهم في أماكن تواجدهم حال تمام الإنتاج تقوم الشركة بتخزينه في مخازنها وتسليمه للمشتري النهائي وتحصيل قيمة الشراء.