زوج في دعوى نشوز: «مش عاوزة تخلف وخايفة على شكل جسمها»

«مفيش حاجة بترضيها، ودايمًا شايفة إني مقصر، وكل حاجة عايزة زي أصحابها».. بهذه الكلمات وقف الزوج «أمجد.ح»، أمام قاضي محكمة الأسرة يشكو زوجته، ومبرر سبب قيامه برفع دعوى نشوز ضدها.

وأشار الزوج «أمجد. ح»، صاحب الـ33 عامًا، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أنه قرر رفع دعوى دعوى نشوز ضد زوجته «سهى. ف» بعد 3 سنوات زواج عزفت فيها عن الإنجاب، حتى لا تفسد جسدها وتستمتع بشبابها.

وكشف الزوج عن تفاصيل دعواه قائلًا، إن اليوم الذي عرضت فيه والدته عليه الزواج من فتاة من العائلة، متمسكة برأيها أن ابنة شقيقتها هي الأنسب له، لأنها من مستوى اجتماعي أفضل منه وكانت معجبة به منذ الصغر، ليعيش «أمجد» في حيرة بين رفض عرض والدته، وبين الفتاة التي يحبها، وبعد فترة من التفكير قرر ألا يكسر بخاطر والدته ويرد لها الجميل نظير تربيته ورفضها الزواج من رجل آخر بعد وفاة والده وهو في عمر الـ9 سنوات، ووافق على الزواج من «بنت خالته».

الزوج: كل ما تشوف حاجه عايزة زي صاحبتها

وأضاف الزوج: «بعد الخطوبة لاحظت أنها متطلبة، وكل حاجة بتشوفها عايزه زيها، وكانت بتجبرني اشتري لها حاجات غالية كتير»، مشيرًا إلى أنه خلال فترة الخطبة عاش تحت أوامر والدته وخالته حتى يسعدها ويلبي طلباتها التي لا تتوقف، حتى أن والدها أجبره على شراء شقة غالية عن مقدرته، وشبكة باهظة الثمن وكتابة مؤخر صداق برقم كبير.

الزوج: رفضت الإنجاب

وتابع «أمجد»: «أنا بعد الجواز كنت صرفت شقي عمري، وهي طلباتها كتير وكل ما تشوف حاجة مع صاحبتها عايزة زيها، ولما قولت لأمي أن خلاص الفلوس الي حوشتها قربت تخلص، قالتلي إن حالها هيتعدل بعد الجواز والمسؤولية، لكن بالعكس والله وضعها زاد سوء، وأول مشكلة كانت بنا بعد أنها مصرفة، إنها مش عايزة تخلف دلوقتي عشان تستمع بشبابها وجسمها وهي لسه صغيرة».

وبعد 3 سنوات زواج، قرر الزوج الانفصال عنها لكنها رفضت وطالبت بحقوقها، وتركت المنزل، فتوجه لمحكمة الأسرة بأكتوبر وأقام ضدها دعوى نشوز حملت لرقم 201.