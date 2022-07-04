«القابضة للغزل والنسيج»: جميع المراحل تتم دون تدخل بشري وبكفاءة فائقة

قال المهندس سعيد سعد إبراهيم المشرف على الحليج والتطوير بالشركة القابضة للغزل والنسيج، إن مصر مشهورة منذ القدم بالقطن المصري طويل التيلة، موضحًا أنه منذ بداية زراعة القطن في مصر كان يتم العمل بمنظومة واحدة وهي الحليج الاسطواني.

الماكينة الحديثة تعادل كفاءتها 12 ماكينة

وأضاف «إبراهيم» في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنه تم تطوير هذه المنظومة الآن لتحل مكان الحليج الاسطواني للقطن، حليج اسطواني آخر مطور ومعدل، موضحًا أن الماكينة الحديثة تعادل كفاءتها 12 ماكينة من مثيلتها القديمة.

جميع الخطوات تتم دون تدخل بشري

وأوضح «إبراهيم» أنه بمجرد دخول القطن للمحلج يتم تخزينه في الشون، يعقبها عملية سحب للقطن لبداية مرحلة الحليج، ثم خروج القطن كبالة،لافتًا إلى أنه بداية من سحب القطن من المخازن وحتى الحصول على البالة لا يلمسه أي إنسان، منوهًا أنه طوال هذه المراحل تتم بصورة مميكنة.

تلافي القطن المصري التلوث بالمواد البترولية

ولفت المشرف على الحليج والتطوير بالشركة القابضة للغزل والنسيج إلى أن إنتاج القطن بهذه السبل المطورة ودون التدخل البشري أدى لتلافي العديد من العيوب أبرزها التلوث، موضحًا أنه أخطر ما كان يواجه القطن المصري هو التلوث بالمواد البترولية.