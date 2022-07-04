نهر التايمز في خطر.. والسبب «جزيرة من المناديل المبللة»

يواجه نهر التايمز البريطانى، ثاني أكبر نهر في المملكة المتحدة، تهديدات كبيرة بسبب جزيرة رطبة تكونت من كميات هائلة من المناديل المبللة

وظهرت جزيرة مناديل مبللة بحجم ملعبي تنس على نهر التايمز، ما دفع الوزراء إلى مطالبة المواطنين بالتوقف عن استخدام المناديل التى تسببت فى تكوين الجزيرة.

وتدرس الحكومة البريطانية فرض حظر على المناديل المبللة التي تحتوي على مادة البلاستيك، من أجل الحد من التلوث الناجم عنها.

نداء من وزارة البيئة للمواطنين

وقالت ريبيكا باو، وزيرة البيئة، إنه إذا احتاج أفراد الجمهور إلى استخدام المناديل، فلا ينبغي عليهم بعد ذلك التخلص منها في البالوعة.

وقالت فلور أندرسون، عضو البرلمان عن حزب العمال، إن أكوامًا كبيرة من المناديل المبللة والنفايات تغير شكل الأنهار، فضلاً عن تلويث المياه.

وتشكل المناديل المبللة أيضًا ما يقرب من 90% من المواد الموجودة في مسحوق الدهون وهي عبارة عن تراكم للشحوم والنفايات المنزلية التي يمكن أن تسد المجاري المائية.

ما هي الجزيرة الرطبة؟

ونشأت الجزيرة المبللة من تدفق المناديل المبللة التي دخلت نهر التايمز من خلال أنابيب الصرف الصحي بعد أن تم التخلص منها في المراحيض.

وتحتوي معظم المناديل المبللة على بلاستيك، ولهذا تسبب انسدادًا يدعم مياه الصرف الصحي، ثم تتسرب إلى نهر التايمز.

وتظهر الأبحاث أن هناك الكثير من المناديل المبللة تتراكم في نهر التايمز لدرجة أنها تغير شكل مجرى النهر، وتتحلل المناديل إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة، تلحق الضرر بالحياة المائية، فضلاً عن النظام البيئي لنهر التايمز.

جمعيات بيئية تطالب بالتصدي للظاهرة

وتطالب جمعية Thames21 الخيرية البيئية بحظر بيع جميع المناديل المبللة المحتوية على البلاستيك.

وحثت المؤسسة الخيرية أيضًا على اللوائح التي تتطلب وضع علامات واضحة على كيفية التخلص من المناديل المبللة لتجنب ارتباك المستهلك، وهو ما ذكرته في ردها على استشارة الحكومة بحسب صحيفة "the standard" البريطانية .

وأوضحت «إذا تم حظر البلاستيك في المناديل المبللة، فسيساعد ذلك في تقليل التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي الذي ينتهي به المطاف في نهر التايمز وتقليل المواد البلاستيكية الدقيقة في نظام النهر».

في العام الماضي، التقط متطوعون في المؤسسة الخيرية أكثر من 27000 منديل على مدار يومين في موقع منفصل بجوار جسر باترسي.

وتوثق Thames21 أنواع القمامة البلاستيكية التي تم غسلها على الشواطئ الأمامية على طول نهر لندن الشهير على مدار السنوات السبع الماضية.

واوضحت أنه في أقل من خمس سنوات بقليل، طفت كومة واحدة بارتفاع 1.4 متر وغطت مساحة ملعبي تنس، كما تم العثور على مناديل مبللة بكثافة تصل إلى 50 إلى 200 لكل متر مربع.

مطالب بمنع بيع المناديل المبللة المحتوية على البلاستيك

وقالت ديبي ليتش، الرئيس التنفيذي لشركة Thames21: «يسجل متطوعونا الجبال من المناديل المبللة ويزيلونها كل عام، هذه الملوثات الحديثة ضارة بالحياة البرية والبشر».

وأضاف أنه نظرًا لأن الناس يستخدمون نهر التايمز في الأنشطة الترفيهية، فهناك خطر أن تؤثر هذه التلال الملوثة على صحتهم.

وتابع قائلا «ندعو الحكومة بشكل عاجل إلى العمل بشكل أسرع وبذل المزيد لإنهاء هذا الشكل من التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي والذي له تأثير مدمر على نهر التايمز وحظر استخدام البلاستيك في المناديل المبللة».