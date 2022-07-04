التعليم: غدا.. فتح باب التظلمات علي نتيجة الدبلومات الفنية 2022

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيجري فتح باب التظلمات على نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول، للطلاب الراغبين فى التقدم بتظلمات علي نتائجهم.

فتح باب التظلمات للدبلومات الفنية لمدة 15 يوم

وقال المصدر لـ«الوطن»، أنه سيتم فتح باب التظلمات لمدة 15 يوما فقط، علي أن يقوم الطالب المتظلم بسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة، لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد، على أن يتم استثناء أيام الإجازة الرسمية من المدة المقررة للتظلمات.