«س و ج» كل ماتريد معرفته عن فتح ملف اشتراك تأميني لمنشأة جديدة

يبحث الكثير من أصحاب العمل عن كيفية فتح ملف اشتراك تأميني لمنشأة جديدة، لتؤكد التأمينات الاجتماعية، أن القانون رقم 148 لسنة 2019، واللائحة التنفيذية للقانون، ألزما صاحب العمل بفتح ملف اشتراك للمنشأة، وذلك في مكتب التأمينات المختص الذي يقع في دائرته نشاط المؤسسة، مع إرفاق المستندات اللازمة عند فتح الملف، من أجل الحفاظ على حق صاحب العمل وكذلك حق العمال في الحماية الاجتماعية.

وترصد «الوطن» كل مايتعلق بفتح ملف اشتراك منشأة جديدة وفقا للهيئة القومية للتأمينات وهي كالتالي:

كيف يتم فتح وتسجيل اشتراك المنشأة الجديدة لصاحب العمل؟

يتم تسجيل ملف الاشتراك التأميني للمنشأة فور التقدم به على قاعدة المعلومات بالحاسب الآلي للهيئة، في مكتب التأمينات المختص الذي يقع في دائرة نشاط المؤسسة.

ماهى إجراءات فتح ملف اشتراك تأميني للمنشأة ؟

- يقدم صاحب العمل طلب للتأمينات ببدء النشاط على نموذج رقم 2 من أصل وصورتين، وذلك خلال 14 يوما من تاريخ بداية النشاط .

المستندات المطلوبة لفتح ملف اشتراك تأميني للمنشأة؟

- وفقا لما أكدته هيئة التأمينات يتم تقديم توقيع صاحب العمل أو من ينوب عنه أو يفوضه في تحرير الاستمارات على نموذج التوقيع رقم 11 معتمد من صاحب العمل أو التوقيع الإلكتروني.

- تقديم المستندات التي تدل على بداية النشاط مثل «عقد الشركة أو عقد الايجار أو قرار التأسيس، بالإضافة إلى تقديم البطاقة الضريبية، والسجل التجاري».

- تحرير النموذج رقم 1 «س 1» لكل عامل بالمنشأة

- يقدم صاحب العمل مستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص واستيفاء توقيعات العامل وصاحب العمل.

- يشترط مطابقة توقيع صاحب العمل نموذج التوقيع على جميع المستندات المقدمة.

- التأكد من جدية النشاط من عدمه بواسطة الإدارات المختصة.

- تقديم تسجيل رقم منشأة فور التقدم بالمستندات السابقة.

- إعادة صورة من استمارة س1 واستمارة س2 بعد تسجيلها على الحاسب.​