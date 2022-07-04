موعد صلاة العيد الكبير 2022 في الشرقية

يحرص الكثير من المواطنين في محافظة الشرقية على معرفة مواقيت مواعيد صلاة عيد الأضحى، أو العيد الكبير، وذلك بعدما أعلنت دار الإفتاء أن وقفة عرفات لعام 1443هـ ستكون يوم الجمعة 8 يوليو 2022، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ، هو يوم السبت 9 يوليو 2022.

موعد صلاة العيد الكبير في الشرقية

ووفقاً للحسابات الفلكية، يكون موعد صلاة عيد الأضحى، أو العيد الكبير، في محافظة الشرقية، وتحديداً في مدينة الزقازيق، عاصمة المحافظة، في الساعة 5:24 من صباح السبت 9 يوليو.

تشكيل غرف عمليات لمتابعة احتفالات العيد

وأعلنت محافظة الشرقية عن الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى، برفع حالة الطوارئ بمختلف الأجهزة التنفيذية، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة الشرقية، وغرف عمليات فرعية في مختلف مراكز المحافظة، لمتابعة توفير الجو المناسب والملائم للمواطنين للاحتفال بالعيد، والتعامل مع أي مشكلة بشكل فوري والعمل على حلها.

فتح المجازر بالمجان أمام المواطنين لذبح الأضاحي

وقرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فتح المجازر لاستقبال الأضاحي بالمجان خلال أيام العيد، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة اللازمة من صرف صحي وتوفير مصدر للمياه والكهرباء، طبقاً للاشتراطات البيئية والصحية، للحفاظ على سلامة اللحوم، وحفاظاً على صحة المواطنين، والمرور على المجازر، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأضاحي منعاً للذبح خارجها، بالإضافة إلى توفير كافة احتياجات المجازر من أدوات النظافة وأدوات الكشف على اللحوم.

رفع حالة الطوارئ في مديرية الصحة

وفي السياق نفسه، رفعت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، حالة الطوارئ بمختلف مستشفيات المحافظة، بالتنسيق مع مستشفيات الجامعة، واستمرار انعقاد غرفة الطوارئ على مدار 24 ساعة، خلال أيام عيد الأضحى.