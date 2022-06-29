محافظ الشرقية يؤكد أهمية تطبيق قانون الشهر العقاري رقم 9 المعدل

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية تطبيق قانون الشهر العقاري رقم 9 لسنة 2022 المعدل والذي يأتي ذلك اتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين وتماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي وإعادة التوازن مع متغيرات الواقع، ما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وكذلك حصر الثروة العقارية والحفاظ عليها.

قانون الشهر العقاري رقم 9 لسنة 2022 المعدل

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة محافظ الشرقية، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني التنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وممثلين عن إدارات مرور الشرقية والحماية المدنية والمرافق ومباحث التموين وذلك بقاعه الاجتماعات بالديوان العام.

مميزات تعديلات القانون الشهر العقاري الجديد

وخلال الاجتماع تم عرض الإجراءات المتخذة عن تطبيق قانون الشهر العقاري المعدل والتيسيرات التي يتيحها القانون في تسجيل العقارات تحت شعار سجل وبلاش تأجل حيث تمت الإشارة إلى أن مميزات تعديلات القانون تتمثل في:

- إمكانية التقدم بطلبات الشهر إليكترونياً كما يمكن تقديمها أمام مأمورية الشهر العقاري التابع لها العقار المراد شهره.

- الرد على طلب الشهر سواء بالموافقة أو الرفض أو الإخطار بوجود طلب سابق للشهر مقدم من الغير، في مدة لا تتجاوز 37 يوماً.

- متابعة إرسال رسائل هاتفية لمقدم الطلب يتابع من خلالها حالة طلبه .

- إمكانية شهر العقار وتسجيل حيازته بالمدة المكسبة للملكية (15 عاما) وذلك وفق الإجراءات والمستندات التي حددتها نماذج وزارة العدل.

- إمكانية شهر العقار المصحوب بسند ملكية عرفي (عقد ابتدائي) بحيازته بحسن نية لمدة خمس سنوات وفق نصوص القانون المدني بالمادتين 968 و969.

- إمكانية تسجيل الحالات المختلفة مثل (حيازة عقد نهائي بملكية العقار - حيازة عقد عرفي «ابتدائي» مر على حيازته للعقار 5 سنوات - إيصال مرافق أو عنوان في البطاقة الشخصية - وضع اليد على عقار مر على حيازته 15 عاماً ويثبت ذلك بإيصال مرافق).

كما تم استعراض الحالات المحظور تسجيلها حيث حظر القانون حالتين للتسجيل، أولها تسجيل أملاك الدولة والثانية تسجيل أملاك الغير، وتصل عقوبة تزوير العقود المزورة بالحبس وغرامة وكذلك توضيح الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها سواء كانت شهر ملكية بعقد نهائي أو ملكية بعقد عرفي أو ملكية بوضع اليد كالآتي :

تسجيل البيانات على النموذج المعد داخل مأمورية الشهر العقاري بحسب الحالة الخاصة بالعقار وقيمته 100 جنيه.

- تقديم أصول المستندات المطلوبة وهي عقد البيع سواء نهائي أو ابتدائي أو ما يثبت وضع اليد لمدة 15 عاما، بالإضافة إلى تقديم إيصال مرافق.

- بيان مساحي رقمي من أي الجهات التي أقرها القانون وعددها خمسة جهات.

- دفع الرسوم التي تبدأ من 500 جنيه وأقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه.

- يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة.

- فحص الطلب خلال 30 يوما.

- نظر الإعتراض من ذوي الشأن على التسجيل خلال 7 أيام.

- الموافقة أو رفض التسجيل بحسب كل حالة.