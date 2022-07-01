وظائف شاغرة في هيئة النظافة بالقاهرة.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، عن حاجتها لشغل عددا من الوظائف القيادية، وهي مدير عام الإدارة الاستراتيجية ومدير عام فرع هيئة بالأحياء، والتقديم مستمر حتى 31 يوليو الجاري، على أن يتم ذلك من خلال التقدم بطلب موجه لرئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، ومرفق به المستندات المطلوبة، إلى الأمانه الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الهيئة، في عمارات «23 يوليو 3 ب بالعباسية».

وظيفة مدير عام الإدارة الاستراتيجية

وفيما يتعلق بوظائف الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية التابعة لرئيس مجلس الإدارة بهيئة النظافة بالقاهرة، حددت الهيئة المهارات المطلوبة للوظيفة، وهي إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وإجادة اللغة الإنجليزية مع اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة.

أما سنوات الخبرة لشغل الوظيفة فهي قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ)، أو قضاء مدة كليه قدرها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، إذا كان من خارج الجهاز الإداري للدولة، ويشترط في المتقدم مؤهل عالي يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة للتقديم في الوظيفة:

- عدد ثلاث نسخ بيان الإنجازات

- صورة ضوئية من شهادة التخرج وأي مؤهلات أخرى

- بيان حالة وظيفية معتمد أو السيرة الذاتية معتمدة

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية

- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

- صورة ضوئية من الدورات التدريبية الحاصل عليها

- شهادة الخبرة

- عدد 6 صور شخصية

-المقترح التطويري طبقا للنموذج المرفق.

وظيفة مدير عام فرع هيئة بالأحياء

وفيما يتعلق بوظيفة مدير عام فرع هيئة النظافة بالأحياء، يشترط الإلمام باللغة الإنجليزية وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي وقضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول، أو قضاء مدة كليه قدرها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، إذا كان المتقدم من خارج الجهاز الإداري للدولة.