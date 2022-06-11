وفد «الطاقة الذرية» يشارك في مؤتمر للمرأة في مجال الطاقة النووية بطوكيو

شارك وفد رفيع المستوى من هيئة الطاقة الذرية، مكون من الدكتورة سهير قراعة رئيسة الجمعية المصرية للمرأة في المجال النووي (Win Egypt)، والدكتورة سحر إسماعيل نائب رئيس الجمعية، ورئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، والدكتورة غادة عادل محمود عضو مجلس ادارة الجمعية في المؤتمر الدولي الـ29 للمرأة في مجال الطاقة النووية WiN Global، والذي أقيم في طوكيو تحت شعار «وقف التشغيل وإعادة الإعمار بعد مرور 11 عامًا على كارثة فيوكوشيما».

الاستخدمات السلمية للطاقة الذرية

وكشفت هيئة الطاقة الذرية، في بيان، عن أنّ فعاليات المؤتمر بدأت باجتماع مجلس إدارة الجمعية العمومية وبافتتاح من رافائيل ماريانو جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحدث عن الاستخدمات السلمية للطاقة الذرية العديدة وأهميتها من أجل رفعة المجتمع، واهتمام الوكالة بتشجيع المرأة للعمل في مجال الطاقة النووية.

وشارك في المؤتمر العديد من الوفود من الدول الأعضاء سواء بالحضورالفعلي أو الافتراضي عبر قنوات الفيديوكونفرانس، ومن بين الدول التي شاركت في التمثيل «أمريكا - الأرجنتين - إسبانيا – كندا - ألمانيا – السويد – فرنسا - سلوفانيا - نيوزيلندا» ومن الدول العربية وفود من الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر وعبر قنوات الفيديوكونفرانس روسيا.

المؤتمر قدم مجموعة من المحاضرات عن إنجازات وأنشطة الجمعيات الخاصة

وقدّمت دومونيك ميلو رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية افتتاحية لمجلس الإدارة وتحدثت عن نشاط الجمعية، خلال العام الماضي، كما قدّم المؤتمر مجموعة من المحاضرات عن إنجازات وأنشطة الجمعيات الخاصة بكل دولة في العام الماضي.

وألقت الدكتورة سهير قراعة رئيسة الجمعية المصرية للمرأة في المجال النووي (Win Egypt)، المحاضرة الخاصة بمصر حيث استعرضت نشاط الجمعية خلال العام الماضي، ومشاركتها في العديد من الفعاليات، كما استعرضت أهم المشكلات التي تعيق عمل المرأة في المجال النووي، وعلى المستوى المصري.

3 سيدات يتقلدن رئاسة مراكز للأبحاث

أشارت إلى أن المراة المصرية أستطاعت أن تتقلد المناصب الإدارية العليا سواء في الحكومة المصرية حيث يشارك في الحكومة الحالية العديد من الوزيرات، وكذلك في هيئة الطاقة الذرية سابقاً حيث تقلدت المرأة منصب رئيس ونائب رئيس الهيئة وحالياً تتقلد 3 سيدات رئاسة مراكز للأبحاث من المراكز الأربعة المكونة لهيئة الطاقة الذرية المصرية وهي مركز البحوث النووية والمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع ومركز بحوث الآمان النووي والإشعاعي.

كما استعرضت نشاط الجمعية الإفريقية للمرأة والطاقة النووية وختاماً، قدمت عرضاً عن المؤتمر الثلاثون والمزمع عقده بمصر في ديسمبر عام 2023 .

وأضافت الدكتورة غادة عادل عضو الجمعية والوفد المصري، أن الزيارة الميدانية إلى موقع فيوكوشيما قد بدأت بزيارة لمتحف الذكريات والذي يستعرض تفاصيل كارثة فيوكوشيما، وتسجيلات وثائقية للحادث وكذلك معروضات لكل المتعلقات المتبقية والتى وجدت من أثار الكارثة.

توزيع جوائز علي الفائزين

وفي ختام المؤتمر، وزّعت جوائز عدة إذ فازت دولة الإمارات بجائزة أحسن بحث مقدم في المؤتمر، كما فازت استفانيا أورساليت من الأرجنتين بجائزة جمعية المرأة في الطاقة النووية للشباب في مجال الطاقة النووية، وفازت أونوك هان من كوريا بجائزة التميز لجمعية المراة في الطاقة النووية، وختاماً فازت لوريتا براون من المملكة المتحدة بالجائزة الشرفية لجمعية المرأة في الطاقة النووية.

مصر تستضيف المؤتمر الـ30 للمرأة في مجال الطاقة النووية

وفي الختام، تم تسليم علم المؤتمر إلى الدكتورة سهير قراعة رئيسة الجمعية حيث ستقوم مصر باستضافة المؤتمر الثلاثين للمرأة في مجال الطاقة النووية، ومن ثم أقيمت احتفالية تسليم علم WiN Global إلى رئيس الجمعية المصرية من رئيسة الجمعية اليابانية.

وأعرب الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية عن سعادته بالمشاركة الفعالة للوفد المصري بالمؤتمر، وعرضه التجربة المصرية، تمهيدا لاستضافة وتنظيم مصر المؤتمر الثلاثين للمرأة في المجال النووي في ديسمبر 2023.