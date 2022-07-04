رئيس قضايا الدولة يصدر قرارا بتشكيل المكتب الإعلامي للهيئة

أصدر المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة، اليوم، القرار رقم 152 لسنة 2022، بتشكيل المركز الإعلامي لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد فكري صالح نائب رئيس الهيئة، الأمين العام، وعضوية المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة متحدثًا رسميًا باسم الهيئة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد علي وأحمد سعد محمود عبد العاطي نائبى رئيس الهيئة، والمستشارة دنيا أحمد حسين عرفة وكيل الهيئة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.