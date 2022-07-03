محافظ الجيزة يفاجئ المخابز بالطالبية ويراجع وزن رغيف الخبر

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة مفاجئة على المخابز البلدية والسياحية بحي الطالبية، للتأكد من توافر حصص الدقيق والتزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المحددة.

وراجع محافظ الجيزة وزن رغيف الخبز بعدد من المخابز، للتأكد من مطابقته للوزن المقرر، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات خاصة بالتلاعب بالأوزان، لضمان وصول الخبز لمستحقيه.

نظافة المعدات المستخدمة

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف، مؤكداً على مديرية التموين بتوجيه مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين.

وشملت جولة المحافظ تفقد سوق الكونيسة الحضاري، للوقوف على التزام الباعة بالتواجد داخل السوق، وعدم افتراش الطريق العام، والتأكد من توافر الخضروات والفواكه والسلع الغذائية بالجودة والأسعار المناسبة.

وشدد المحافظ على الباعة بعدم المغالاة في الأسعار، والالتزام بالمواقع المحددة لهم داخل السوق وعدم تركها، وافترش الطريق العام لما يسببه ذلك من مظهر غير حضاري، فضلا عن إعاقة الحركة المرورية.

تكثيف الحملات الرقابية

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق ومحال الجزارة، وذلك بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية، خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وإقبال المواطنين لشراء احتياحاتهم.

كما وجه اللواء أحمد راشد بوضع قائمة بأسعار السلع المعروضة، ونشر أرقام مسؤولي ومفتشي التموين بمكان ظاهر للجمهور بمدخل كل مخبز لمساعدة المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات.