الجيزة: إنجاز 100% من مشروعات خطة العام المالي الماضي

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تمكنت من إنجاز 100% من إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022، مشيراً إلى أن خطة العام المالي الجديد أُدرج بها العديد من المشروعات الخاصة برصف وتطوير الطرق والشوارع لتسهيل حركة المواطنين.

وجاءت تصريحات المحافظ خلال جولته الميدانية بشارع عثمان محرم بأحياء الطالبية والعمرانية، للوقوف على نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير، وأكد خلالها أن الشارع يعد أحد الشرايين المرورية المهمة، ويعد مطلبا للمواطنين وجاري تطويره بدءًا من شارع الهرم حتى منطقة الكونيسة.

توحيد شكل الإعلانات

وخلال جولته كلف المحافظ رئيس حي الطالبية بضرورة توحيد شكل إعلانات واجهات المحال التجارية، وإزالة أي مظاهر إهمال، ومراعاة الشكل الجمالي لكي تتماشى مع أعمال التطوير التي يشهدها الشارع.

كما وجه محافظ الجيزة بتشكيل لجنة للتأكد من تنفيذ أعمال التطوير والرصف بالشارع، طبقا للمعايير الفنية والمواصفات القياسية، إلى جانب مراعاة تنفيذ مطبات صناعية استجابة لمطالب المواطنين، للحد من سرعة السيارات حفاظاً على السلامة العامة.

تحسين مستوى النظافة

وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة بتحسين مستوى النظافة بالشارع، وتوقيع غرامة على إحدى شركات الجمع السكني المسؤولة عن القطاع، لعدم قيامها بالأعمال المكلفة بها على أكمل وجه.

ورافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد، وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، ورؤساء أحياء العمرانية والطالبية ورئيس جهاز السرفيس.