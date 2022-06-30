«مياه الشرب» بسوهاج تستطلع آراء أهالي المراغة حول جودة الخدمات المقدمة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، استطلاع رأي لأهالي مدينة المراغة بمحافظة سوهاج، والجاري بها تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها شركة المياه.

إجراء 150 مقابلة في مركز المراغة

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن مسئولي التوعية بالشركة قاموا بإجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين، بالإضافة إلى إجراء استطلاع رأي تليفوني لعدد 50 مشتركا من أهالي مدينة المراغة.

توعية المواطنين باستثمارات الدولة في المياه

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، ويتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالاستثمارات التي تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة، وكذلك توعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار، وذلك من خلال المقابلات التي عقدها مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج مع المواطنين.