خبير اقتصادي: الدولة لم تتراجع عن دعم المواطن رغم الأزمات العالمية

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة القاهرة، إن هناك حركة في التبادل التجاري العالمي، وارتفاع بمعدلات التضخم عالميا، يتطلب من الحكومات أن يكون لديها قدر من المرونة، لافتا إلى أن نسبة الدين العام للناتج المحلي، يجب أن تنخفض، لكن هناك ظروفا استثنائية عالمية، تؤدي لموجة من ارتفاع الأسعار.

الحكومة ملتزمة بالدعم الاجتماعي للمواطن المصري

أوضح «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، أن الحكومة ملتزمة بالدعم الاجتماعي، وعلى سبيل المثال تقديم الخبز المدعم بالرغم من ارتفاع الأسعار عالميا، لافتا إلى أن الحكومة المصرية، تراعي البعد الاجتماعي، وتقدم كل أنواع الدعم للمواطن المصري، على الرغم من الظروف العالمية

مجلس النواب قدم وجهات نظر متعددة بشأن الموازنة العامة

وأشار «إبراهيم» إلى أن مجلس النواب قدم وجهات نظر متعددة بشأن الموازنة العامة ومنها ضرورة مساندة الهياكل الاقتصادية والتنسيق في العمل بينها وبين الموازنة العامة، لافتا إلى ضرورة وجود الاراء المختلفة لنصل إلى قرار نهائي يصب في مصلحة المواطن ويمكن الدولة من تخطى الأزمات العالمية.

وأكد إبراهيم أن تكلفة الاستيراد مرتفعة وتؤثر على المؤشرات الاقتصادية، ولابد من الحفاظ على نسبة التزاماتنا، تجاه المدفوعات الخارجية، لافتا إلى أن الحكومة المصرية على مدار تاريخها، لم تتخاذل تجاه حقوق المواطن المصري، بل توفر له الحياة الكريمة وأساسيات المعيشة، من مأكل ومشرب وعلاج مهما كانت الظروف.