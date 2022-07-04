«المنشآت الفندقية»: المصريون ينعشون المدن السياحية خلال عيد الأضحى

كشف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أن حجوزات المصريين خلال إجازات عيد الأضحى رفعت نسب الإشغال الفندقي بغالبية المدن السياحية المصرية، موضحا أن فنادق الإسكندرية والساحل الشمالي والعين السخنة والغردقة وشرم الشيخ تكون أكثر المدن المصرية التي يقصدها المصريون خلال إجازات عيد الأضحى المبارك.

عروض سعرية مخفضة

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أن المصريين باتوا أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها القطاع السياحي المصري حاليا، موضحا أن تواجد المصريين بالفنادق السياحية خلال جائحة كورونا ساهم في عدم غلقها، كما حافظ على العاملين بها، لافتا إلى أن العديد من الفنادق قدمت عروضا سعرية مخفضة لجذب المصريين لزيارتها خلال إجازات عيد الأضحى، موضحا أن طول فترة الإجازة التي تبلغ نحو أسبوع يسهم في إحداث انتعاشة سياحية بغالبية المدن الشاطئية.

تدفقات سياحية من الدول العربية وأوربا خلال العيد

وأشار إلى أنه بالتزامن مع وجود أعداد جيدة من المصريين بالمدن السياحية الشاطئية خلال إجازات عيد الأضحى؛ فإن التدفقات السياحية الوافدة من الدول العربية والأوربية مستمرة وبأعداد كبيرة إلى كل من الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، لافتا إلى أن شهرى يوليو وأغسطس 2022 يمثلان ذروة الإشغالات بفنادق المدن السياحية الشاطئية خلال فصل الصيف الجاري.

وأوضح عاقل أن كافة القرى والمنتجعات والفنادق بكل من الغردقة وشرم الشيخ جاهزة لاستقبال الرواد والنزلاء خلال إجازات عيد الأضحى المبارك.

وكان الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن بعض فنادق شرم الشيخ قدمت عروضا سعرية مخفضة لجذب المواطنين المصريين لزيارتها خلال عيد الأضحى، لافتا إلى أن تلك العروض التزمت بألا يقل السعر الذي تقدمه عن الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية المحدد من قبل وزارة السياحة والآثار.