عمرو دياب يشوق جمهوره لأحدث أغنياته «باريس».. فيديو

شوق النجم الكبير عمرو دياب جمهوره لأحدث أغنياته التي يطرحها عبر تطبيق أنغامي، وطرح الهضبة برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم باريس.

باريس.. أغنية جديدة لعمرو دياب

وظهر عمرو دياب بصورة جديدة في غلاف الأغنية حيث ظهر بإطلالة مختلفة مرتديا فيها اللون الأسود.

دياب لم يكشف بعد عن كواليس الأغنية وفريق عملها من الشاعر والملحن والموزع.

وكان عمرو دياب قد طرح الأسبوع الماضي أغنية اللوك الجديد من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع محمد حمدي، وميكساج وماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو محسن.

اللوك الجديد من كلمات أيمن بهجت قمر

ده اللوك الجديد ده إيه ده ولا

احلوينا أوي الله

لو هتفضل ع النظام ده لا لا

كده كتير حبيبي

إيه تجنني عملتك إيه

بتسحرني يابن الايه

ولعبت يا نهار طلة

كل مرة أشوفك برج عقلي بيطير

طب معقول في كده يانهار أبيض

حد كل ماده بيحلى أزيد وأزيد

سيبك من الكلام ده تعالى هنا أفيد

ومن المقرر أن يحيي عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في 12 يوليو الجاري بمدينة العلمين، وكشفت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب عن أسعار التذاكر التي تبدأ بـ 1500 وتصل إلى 10 آلاف للشخص الواحد، حيث تأتي الفئة الأولى بـ1500 جنيه وهي تذاكر فردية، أما الفئات الأخرى لا تباع سوى لمجموعات الحد الأدنى بها 8 أفراد.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيتين جديدتين، وهما هتدلع واللي يمشي يمشي.