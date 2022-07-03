إصابة طالبة بدلغة عقرب بسبب ارتفاع درجة الحرارة في المنوفية

أصيبت طالبة بلدغة عقرب قي قرية منشأة جريس التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، وتم نقلها إلى مستشفي أشمون العام لتلقي العلاج اللازم، والحصول علي المصل المخصص لحالات لدغة العقرب، والتي تظهر في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

إصابة طالبة بلدغة عقرب في أشمون

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بإصابة طالبة تدعى «ا.ع»، 15 سنة، مقيمة بمنشأة جريس التابعة لدائرة المركز، بلدغة عقرب، وتم نقلها إلى مستشفي أشمون العام لتوقيع الكشف الطبي عليها والحصول علي المصل، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق.

إصابة طفلة بكسر في الجمجمة

على صعيد آخر، شهدت قرية طبلوها التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، سقوط طفلة تدعى «ك.ا»، عمرها عامين، من مكان مرتفع، وعلى الفور تم نقل الطفلة إلى مستشفى تلا المركزي، وتبين إصابتها بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

الأسرة تنفي وجود شبهه جنائية

وبسؤال والدها أكد سقوط طفلته من أعلى السلم أثناء نزولها، نافيا وجود شبهه جنائية حول الإصابات الخطيرة لابنته، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، كما تم إخطار اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية بالواقعة.