تفاصيل تعرض مراقب ثانوية عامة للإغماء بالغردقة

تعرض أحد مراقبي الثانوية العامة المكلف للمراقبة على أعمال الامتحانات بمدرسة الميناء الثانوية بالغردقة، لحالة من الإغماء أثناء تواجده بالاستراحة قبل ساعات من بدء أولى امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة العربية، وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف وتم نقل المراقب لعمل الإسعافات الأولية وخضوعه للعلاج في مستشفى الغردقة العام.

تفاصيل تعرض مراقب للإغماء

كانت تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا يفيد تعرض أحد مراقبي الثانوية العامة ويدعى «هـ. س» المنتدب من أسيوط للمراقبة على أعمال الامتحانات بمدرسة الميناء الثانوية بالغردقة، لحالة إغماء أثناء تواجده في استراحة المراقبين قبل ساعات من بدء امتحانات مادة اللغة العربية للعام الدراسي الحالي 2022.

ومن جانبه أوضح هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المراقب تعرض لإغماءة أثناء تواجده باستراحة المراقبين مساء أمس السبت، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف وتم نقله إلي مستشفى الغردقة العام وتم عمل الإسعافات له، مؤكدا أنه بحالة جيدة وعاد اليوم لممارسة عمله في المراقبة على إحدى لجان الثانوية العامة بالغردقة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بأن غرفة عمليات المديرية لم تلق أي شكاوى بخصوص سير الامتحانات اليوم وأن امتحان مادة اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط

حالة المراقب مستقرة

وكشف مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم الأحد بأن مراقب الثانوية العامة، بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه يعاني من اشتباه في جلطة، وتم عمل جميع الإسعافات الأولية له وحالته مستقرة وخرج من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.